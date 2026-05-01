Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–апрель 2026 года в текущих ценах составил 94,5 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 0,2% больше к уровню января–апреля 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – апреле 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110%.