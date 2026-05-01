Экономика РБ


НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА БЕЛАЗЕ В ПОЛТОРА РАЗА УСКОРИЛО РЕЗКУ МЕТАЛЛА


09:04 19.05.2026

Машина плазменной резки с числовым программным управлением, произведенная в Российской Федерации, после ввода в эксплуатацию в ОАО «БЕЛАЗ» стала неотъемлемой частью производственного процесса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, данное оборудование представляет собой конструкцию портального типа и применяется для фигурного раскроя листового черного и цветного металлов по контуру, заданному в управляющей программе, и способно вырезать из металлических листов заготовки сложной геометрической формы.

«Эта машина плазменной резки в заготовительном цехе была введена в эксплуатацию в 2026 году и уже успела неплохо себя зарекомендовать, обеспечивая эффективность производственного процесса. Производительность нового комплекса до полутора раз выше в сравнении с тем оборудованием, которое было им заменено, – отметил заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев. – Высокая точность резки достигается за счет автоматизированного управления. Имеющиеся фильтровентиляционные установки, предназначенные для удаления продуктов горения из зоны резки и очистки воздуха, обеспечивают соблюдение требований по экологичности».

Следует сказать, что увеличилась номенклатура деталей, так как новая машина с ЧПУ выполняет резку листового проката толщиной до 50 мм, тогда как у старых станков был предел в 16 мм. На ней производится резка заготовок деталей рам и платформ практически для всех модификаций карьерных самосвалов БЕЛАЗ. И здесь качество, в том числе и качество резки металла, очень важно. Так как, например, рама является «несущим» элементом конструкции, обеспечивающим устойчивость карьерной техники к тем огромным нагрузкам, которые она испытывает при работе в карьерах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
