Машина плазменной резки с числовым программным управлением, произведенная в Российской Федерации, после ввода в эксплуатацию в ОАО «БЕЛАЗ» стала неотъемлемой частью производственного процесса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, данное оборудование представляет собой конструкцию портального типа и применяется для фигурного раскроя листового черного и цветного металлов по контуру, заданному в управляющей программе, и способно вырезать из металлических листов заготовки сложной геометрической формы.

«Эта машина плазменной резки в заготовительном цехе была введена в эксплуатацию в 2026 году и уже успела неплохо себя зарекомендовать, обеспечивая эффективность производственного процесса. Производительность нового комплекса до полутора раз выше в сравнении с тем оборудованием, которое было им заменено, – отметил заместитель генерального директора – технический директор БЕЛАЗа Андрей Ковалев. – Высокая точность резки достигается за счет автоматизированного управления. Имеющиеся фильтровентиляционные установки, предназначенные для удаления продуктов горения из зоны резки и очистки воздуха, обеспечивают соблюдение требований по экологичности».

Следует сказать, что увеличилась номенклатура деталей, так как новая машина с ЧПУ выполняет резку листового проката толщиной до 50 мм, тогда как у старых станков был предел в 16 мм. На ней производится резка заготовок деталей рам и платформ практически для всех модификаций карьерных самосвалов БЕЛАЗ. И здесь качество, в том числе и качество резки металла, очень важно. Так как, например, рама является «несущим» элементом конструкции, обеспечивающим устойчивость карьерной техники к тем огромным нагрузкам, которые она испытывает при работе в карьерах.