ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КРУПНОГО АРЕНДОДАТЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКЕ ПОДОЗРЕВАЮТ В НАЛОГОВОМ УКЛОНЕНИИ НА 2,6 МЛН РУБЛЕЙ


16:05 18.05.2026

Органами финансовых расследований выявлена и пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, организованная должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, проверка показала, что владельцы компании для уменьшения налоговых платежей дополнительно организовали регистрацию в Минске и Минском районе еще 10 подконтрольных субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Эти организации, фактически представляющие собой единый бизнес, с 2019 года строили либо приобретали недвижимость, сдавали в ее аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.

В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн. рублей налогов.

В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объем. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте