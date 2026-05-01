Органами финансовых расследований выявлена и пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, организованная должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, проверка показала, что владельцы компании для уменьшения налоговых платежей дополнительно организовали регистрацию в Минске и Минском районе еще 10 подконтрольных субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Эти организации, фактически представляющие собой единый бизнес, с 2019 года строили либо приобретали недвижимость, сдавали в ее аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.

В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн. рублей налогов.

В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объем. Ведется предварительное расследование.