Экономика РБ
КРУПНОГО АРЕНДОДАТЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКЕ ПОДОЗРЕВАЮТ В НАЛОГОВОМ УКЛОНЕНИИ НА 2,6 МЛН РУБЛЕЙ
16:05 18.05.2026
Органами финансовых расследований выявлена и пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов, организованная должностными лицами одного из крупных застройщиков Минска. Компания занималась строительством коммерческой недвижимости и последующей сдачей помещений в аренду.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, проверка показала, что владельцы компании для уменьшения налоговых платежей дополнительно организовали регистрацию в Минске и Минском районе еще 10 подконтрольных субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Эти организации, фактически представляющие собой единый бизнес, с 2019 года строили либо приобретали недвижимость, сдавали в ее аренду, а получаемую выручку распределяли между собой, при этом необоснованно используя преимущества особого режима налогообложения.
В результате искусственного разделения деятельности общество недоплатило в бюджет свыше 2,6 млн. рублей налогов.
В отношении двух владельцев компании возбуждено уголовное дело.
Причиненный государству ущерб возмещен подозреваемыми в полном объем. Ведется предварительное расследование.
