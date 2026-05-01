ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА ФОРУМЕ «ЛИГА ЭКСПОРТА. КРУПНЫМ ПЛАНОМ» ПРОЙДЕТ СЕКЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


15:50 18.05.2026

18 июня в Минске Национальный центр поддержки экспорта в рамках форума «Лига экспорта. Крупным планом» проведет специализированную секцию для женщин-предпринимателей «Экспорт на каблуках: уроки гибкости и выживания для большого и малого бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба НЦПЭ.

Как масштабировать бизнес за рубежом, адаптироваться к быстро меняющимся условиям международной торговли и превращать гибкость в конкурентное преимущество – эти темы станут ключевыми в программе мероприятия.

Сегодня в Беларуси женщины составляют практически половину от общего числа предпринимателей, активно развивают собственное дело, занимают руководящие позиции в различных отраслях экономики и выводят компании на новые рынки. Особую значимость роли женщин в развитии общества подчеркивает объявление Главой государства 2026 года Годом белорусской женщины.

В стране последовательно развивается система поддержки женского предпринимательства, ведется работа по расширению возможностей для профессиональной и деловой самореализации. В рамках секции участницам расскажут о действующих инструментах поддержки бизнеса, возможностях финансирования и механизмах продвижения белорусской продукции на внешние рынки.

В качестве экспертов выступят представительницы Белорусского союза женщин и Беларусбанка – структур, создающих новые возможности для реализации бизнес-идей и профессионального роста белорусских женщин.

«Сегодня женщины в Беларуси не просто активно участвуют в предпринимательстве – они создают бренды, выходят на зарубежные рынки, формируют новые деловые связи и берут на себя ответственность за развитие компаний в условиях высокой неопределенности.

Экспорт – это всегда история про устойчивость, способность быстро адаптироваться и принимать решения в меняющейся среде. И женщины-предприниматели зачастую демонстрируют именно такие качества. Наша задача – не только поддерживать эти инициативы, но и создавать условия, при которых у бизнеса будет больше инструментов для роста и международного развития», – отметила Ольга Даргель, антикризисный управляющий, председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».

В ходе мероприятия также будут представлены успешные кейсы белорусских женщин-предпринимателей по выходу на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Собственницы бизнеса поделятся практическим опытом международного продвижения, расскажут о преодолении барьеров, поиске партнеров и адаптации продукции под требования различных стран.

Отдельное внимание участники уделят международному рынку как динамичной среде, где наряду с качеством продукта важную роль играют управленческая гибкость, скорость принятия решений и способность учитывать культурные, потребительские, валютные и геополитические факторы.

Форум пройдет на площадке кинотеатра «Москва». Участие в мероприятии бесплатное, однако количество мест ограничено. Регистрация уже открыта и доступна по ссылке: https://nepc.by/pages/liga-export-2026/.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте