18 июня в Минске Национальный центр поддержки экспорта в рамках форума «Лига экспорта. Крупным планом» проведет специализированную секцию для женщин-предпринимателей «Экспорт на каблуках: уроки гибкости и выживания для большого и малого бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба НЦПЭ.

Как масштабировать бизнес за рубежом, адаптироваться к быстро меняющимся условиям международной торговли и превращать гибкость в конкурентное преимущество – эти темы станут ключевыми в программе мероприятия.

Сегодня в Беларуси женщины составляют практически половину от общего числа предпринимателей, активно развивают собственное дело, занимают руководящие позиции в различных отраслях экономики и выводят компании на новые рынки. Особую значимость роли женщин в развитии общества подчеркивает объявление Главой государства 2026 года Годом белорусской женщины.

В стране последовательно развивается система поддержки женского предпринимательства, ведется работа по расширению возможностей для профессиональной и деловой самореализации. В рамках секции участницам расскажут о действующих инструментах поддержки бизнеса, возможностях финансирования и механизмах продвижения белорусской продукции на внешние рынки.

В качестве экспертов выступят представительницы Белорусского союза женщин и Беларусбанка – структур, создающих новые возможности для реализации бизнес-идей и профессионального роста белорусских женщин.

«Сегодня женщины в Беларуси не просто активно участвуют в предпринимательстве – они создают бренды, выходят на зарубежные рынки, формируют новые деловые связи и берут на себя ответственность за развитие компаний в условиях высокой неопределенности.

Экспорт – это всегда история про устойчивость, способность быстро адаптироваться и принимать решения в меняющейся среде. И женщины-предприниматели зачастую демонстрируют именно такие качества. Наша задача – не только поддерживать эти инициативы, но и создавать условия, при которых у бизнеса будет больше инструментов для роста и международного развития», – отметила Ольга Даргель, антикризисный управляющий, председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин».

В ходе мероприятия также будут представлены успешные кейсы белорусских женщин-предпринимателей по выходу на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Собственницы бизнеса поделятся практическим опытом международного продвижения, расскажут о преодолении барьеров, поиске партнеров и адаптации продукции под требования различных стран.

Отдельное внимание участники уделят международному рынку как динамичной среде, где наряду с качеством продукта важную роль играют управленческая гибкость, скорость принятия решений и способность учитывать культурные, потребительские, валютные и геополитические факторы.

Форум пройдет на площадке кинотеатра «Москва». Участие в мероприятии бесплатное, однако количество мест ограничено. Регистрация уже открыта и доступна по ссылке: https://nepc.by/pages/liga-export-2026/.