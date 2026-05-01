ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАСЕЯНО 94% ПЛОЩАДЕЙ


14:40 18.05.2026

Аграрии Беларуси демонстрируют высокие темпы весенне-полевых работ. По оперативным данным на 18 мая 2026 года, яровые культуры в стране заняли уже 2 миллиона 133 тысячи гектаров. Всего под эти цели в текущем сезоне отведено 2 миллиона 294 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

В региональном разрезе лидирующую позицию занимает Брестская область, где план перевыполнен и засеяно 417 тысяч гектаров (101%). В Минской области освоено 473 тысячи гектаров (95%), в Гродненской — 318 тысяч гектаров (96%). В Витебском регионе засеяно 276 тысяч гектаров (90%), в Гомельской и Могилевской областях - 356 и 293 тысячи гектаров соответственно (по 89% от плана в каждом регионе).

Параллельно с общим севом хозяйства активно формируют структуру будущих кормовых и крупяных ресурсов. Так, кукуруза уже посеяна на площади 1 миллион 134 тысячи гектаров, что составляет 88% от запланированных 1 миллиона 283 тысяч гектаров. Посадка крупяных культур продолжается: гречиха заняла 7 тысяч гектаров (50% от плана в 14 тысяч га), а просо — более 3 тысяч гектаров (39% от плана в 8 тысяч га).

Для обеспечения высокой урожайности под яровой сев уже внесено свыше 45 миллионов тонн органических удобрений, или 83% от вывезенного объема.

Одновременно с зерновой группой в хозяйствах завершается посадка овощей и картофеля. «Вторым картофелем» во всех регионах страны занято 20 тысяч гектаров — это 89% от плана, составляющего 22 тысячи гектаров. Ближе всех к финишу подошла Могилевская область, выполнившая план почти на 100%, и Гродненская (99%). В Гомельской области посажено 94%, в Брестской — 91%, в Минской — 84%, а в Витебской области — 59% площадей.

Что касается других овощных культур (капусты, свеклы, моркови), то они посеяны на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 81% от запланированных 8 тысяч гектаров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте