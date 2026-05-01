Аграрии Беларуси демонстрируют высокие темпы весенне-полевых работ. По оперативным данным на 18 мая 2026 года, яровые культуры в стране заняли уже 2 миллиона 133 тысячи гектаров. Всего под эти цели в текущем сезоне отведено 2 миллиона 294 тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

В региональном разрезе лидирующую позицию занимает Брестская область, где план перевыполнен и засеяно 417 тысяч гектаров (101%). В Минской области освоено 473 тысячи гектаров (95%), в Гродненской — 318 тысяч гектаров (96%). В Витебском регионе засеяно 276 тысяч гектаров (90%), в Гомельской и Могилевской областях - 356 и 293 тысячи гектаров соответственно (по 89% от плана в каждом регионе).

Параллельно с общим севом хозяйства активно формируют структуру будущих кормовых и крупяных ресурсов. Так, кукуруза уже посеяна на площади 1 миллион 134 тысячи гектаров, что составляет 88% от запланированных 1 миллиона 283 тысяч гектаров. Посадка крупяных культур продолжается: гречиха заняла 7 тысяч гектаров (50% от плана в 14 тысяч га), а просо — более 3 тысяч гектаров (39% от плана в 8 тысяч га).

Для обеспечения высокой урожайности под яровой сев уже внесено свыше 45 миллионов тонн органических удобрений, или 83% от вывезенного объема.

Одновременно с зерновой группой в хозяйствах завершается посадка овощей и картофеля. «Вторым картофелем» во всех регионах страны занято 20 тысяч гектаров — это 89% от плана, составляющего 22 тысячи гектаров. Ближе всех к финишу подошла Могилевская область, выполнившая план почти на 100%, и Гродненская (99%). В Гомельской области посажено 94%, в Брестской — 91%, в Минской — 84%, а в Витебской области — 59% площадей.

Что касается других овощных культур (капусты, свеклы, моркови), то они посеяны на площади более 6 тысяч гектаров, что составляет 81% от запланированных 8 тысяч гектаров.