Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ АККРЕДИТОВАНЫ ТРИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ БЕРЕЖЛИВОГО МЕНЕДЖМЕНТА


14:29 18.05.2026

В Беларуси аккредитованы три органа по сертификации систем бережливого менеджмента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, соответствующую процедуру аккредитации прошли Белорусский государственный институт метрологии, Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации, Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации.

Эксперты-аудиторы этих организаций получили право проведения работ по сертификации систем бережливого менеджмента на соответствие требованиям СТБ 2672-2025 «Менеджмент качества. Системы бережливого менеджмента. Требования и руководство по применению» на предприятиях страны.

«Для получения такого статуса органы по сертификации подтверждали свою компетентность в соответствии с критериями аккредитации, а также государственными стандартами, устанавливающими требования как к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента, так и непосредственно к системе бережливого менеджмента. В ходе аккредитации были проведены экспертиза представленных ими документов и сведений, собеседования с персоналом, а также оценка того, как ими проводится аудит системы менеджмента на практике», – пояснили в Белорусском государственном центре аккредитации (БГЦА), специалисты которого проводили аккредитацию.

В ближайшее время запланированы работы по аккредитации еще двух органов по сертификации систем бережливого менеджмента.

Таким образом, в Беларуси формируется инфраструктура аккредитованных органов по сертификации систем бережливого менеджмента. «Предприятия страны, которые внедрили системы бережливого менеджмента в соответствии с СТБ 2672-2025, теперь могут обращаться в эти организации за прохождением сертификации и получением в случае положительных результатов сертификата соответствия. Данный документ является официальным подтверждением независимой стороной того, что на предприятии система создана, внедрена, функционирует и будет совершенствоваться», – отметили в Госстандарте.

В комитете особо подчеркнули, что бережливость и качество – одна из приоритетных задач в экономике страны на новую пятилетку. С этой целью программой «Качество 2026 – 2030», а также планом социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026 г. предусмотрено внедрение систем на 21 предприятии министерств архитектуры и строительства, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и концернов и сертификация не менее 7 систем.

СТБ 2672-2025 введен в действие с 16 апреля 2025 г. Системы бережливого менеджмента создаются для обеспечения поставок потребителю продукции и услуг соответствующего качества при оптимальных затратах и в необходимое время. Бережливое производство – это определенная концепция управления, основанная на постоянном поиске возможностей устранять потери на производстве и в офисе.

Стандарт может использовать любая организация вне зависимости от формы собственности, размера, сферы деятельности.

СТБ 2672-2025 также позволяет поэтапно совершенствовать систему бережливого менеджмента, предусматривая четыре уровня.

Практическую ценность документу придают содержащиеся в нем рекомендации, которые помогут организациям более эффективно освоить техники бережливого производства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
