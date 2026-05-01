Как защитить себя от мошенников в интернете, распознать фейковую ссылку и не попасться на уловки в мессенджерах — об этом 15 мая узнали учащиеся средней школы № 42 Гродно. Интерактивное занятие по кибербезопасности для более чем 230 школьников провёл цифровой оператор Life в рамках проекта «Киберкласс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании Life Урок начался с разбора одной из самых распространённых ситуаций: на сайте появляется всплывающее окно с информацией о выигрыше в игре и предложением перейти по ссылке, чтобы его забрать. Специалисты Life показали, как именно работает такая схема и какие признаки указывают на обман. На примерах ребята учились замечать поддельные сайты, подозрительные ссылки и обещания лёгких выигрышей в социальных сетях.

«Зачастую дети осваивают цифровое пространство быстрее взрослых, — отметила директор средней школы № 42 Гродно Алина Казимировна Жук. — Но вместе с возможностями, которые дают технологии, приходит и ответственность. Такие уроки помогают ребятам выработать привычку критически относиться к тому, что они видят на экране, и не доверять любым сообщениям без проверки».

Школьники активно подключались к разговору: рассказывали о случаях, с которыми сталкивались сами или их близкие, спрашивали, как поступить, если уже перешли по подозрительной ссылке, и как проверить, настоящий ли это сайт.

Отдельная часть занятия была посвящена искусственному интеллекту и нейросетям. Спикеры подробно объяснили, что такое ИИ, в каких сферах он уже помогает людям, а где может использоваться во вред. Ребята узнали, как мошенники с помощью нейросетей подделывают тексты, изображения и видео, чтобы создавать, например, доказательства несуществующих событий и вводить пользователей в заблуждение.

«Ежегодно в Беларуси фиксируется порядка 20 тысяч киберпреступлений. Особенно важно уделять внимание цифровой грамотности подрастающего поколения. В “Киберклассе” мы разбираем темы на реальных примерах — из тех приложений, игр и социальных сетей, в которых школьники проводят больше всего времени. Так знания усваиваются легче и сразу применяются на практике», — отметили в пресс-службе Life.

В завершение встречи участники получили памятные подарки и сертификаты о прохождении «Киберкласса». Проект реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора Life, которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные, не попадаться на уловки мошенников и критически воспринимать информацию.

На занятиях участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и получают реальные кейсы из жизни.