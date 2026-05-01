Александр Лукашенко 18 мая встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка $1 млрд. Однако Президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. "Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, миллиард - это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы могли даже удвоить этот товарооборот", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Объем взаимной торговли между Беларусью и Свердловской областью в последние годы постоянно увеличивается. Если в 2021 году товарооборот составлял чуть менее $500 млн, то по итогам 2025 года вплотную приблизился к $930 млн. За первый квартал этого года товарооборот достиг почти $224 млн, что практически на 3% выше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом белорусский экспорт составил более $157 млн. В российский регион поставляются преимущественно устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры и творог, изделия из черных металлов, косметика.