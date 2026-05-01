Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЛУКАШЕНКО: ТОВАРООБОРОТ В $1 МЛРД СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ - ЭТО ПРОХОДНАЯ ЦИФРА


12:51 18.05.2026

Александр Лукашенко 18 мая встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава белорусского государства назвал сотрудничество со Свердловской областью успешным. За последние годы, по его словам, достигнут товарооборот порядка $1 млрд. Однако Президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. "Понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить и мы, миллиард - это просто для нас проходная цифра. И дело времени, чтобы могли даже удвоить этот товарооборот", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Объем взаимной торговли между Беларусью и Свердловской областью в последние годы постоянно увеличивается. Если в 2021 году товарооборот составлял чуть менее $500 млн, то по итогам 2025 года вплотную приблизился к $930 млн. За первый квартал этого года товарооборот достиг почти $224 млн, что практически на 3% выше уровня за аналогичный период прошлого года. При этом белорусский экспорт составил более $157 млн. В российский регион поставляются преимущественно устройства на жидких кристаллах, лазеры, сыры и творог, изделия из черных металлов, косметика.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
