|18.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
12:48 18.05.2026
Инфляция в Беларуси составила 5,4% в апреле 2026 г., сохранившись на уровне марта. Продовольственная инфляция замедлилась до 6,3% после 7,8% месяцем ранее.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, во многом это связано со снижением цен на сезонные овощи и фрукты на 3,1% в апреле после их роста на 3,5% в марте. При этом ожидаемо ускорилась инфляция в секторе услуг – до 8,4% после 6,0% месяцем ранее – вследствие индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Базовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд – до 5,9% после 6,4% в марте, что указывает на устойчивость дезинфляционных процессов в экономике.
«Прогнозируем, что по итогам 2026 г. рост потребительских цен не превысит целевой уровень 7%, - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
