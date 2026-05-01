Инфляция в Беларуси составила 5,4% в апреле 2026 г., сохранившись на уровне марта. Продовольственная инфляция замедлилась до 6,3% после 7,8% месяцем ранее.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, во многом это связано со снижением цен на сезонные овощи и фрукты на 3,1% в апреле после их роста на 3,5% в марте. При этом ожидаемо ускорилась инфляция в секторе услуг – до 8,4% после 6,0% месяцем ранее – вследствие индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Базовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд – до 5,9% после 6,4% в марте, что указывает на устойчивость дезинфляционных процессов в экономике.

«Прогнозируем, что по итогам 2026 г. рост потребительских цен не превысит целевой уровень 7%, - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).