18.05.2026   
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ ЗАМЕДЛИЛСЯ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ


12:48 18.05.2026

Инфляция в Беларуси составила 5,4% в апреле 2026 г., сохранившись на уровне марта. Продовольственная инфляция замедлилась до 6,3% после 7,8% месяцем ранее.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, во многом это связано со снижением цен на сезонные овощи и фрукты на 3,1% в апреле после их роста на 3,5% в марте. При этом ожидаемо ускорилась инфляция в секторе услуг – до 8,4% после 6,0% месяцем ранее – вследствие индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Базовая инфляция замедляется четвертый месяц подряд – до 5,9% после 6,4% в марте, что указывает на устойчивость дезинфляционных процессов в экономике.

«Прогнозируем, что по итогам 2026 г. рост потребительских цен не превысит целевой уровень 7%, - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
