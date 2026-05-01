Сеть ОМА открыла магазин в Лошице на Игуменском тракте, 11. На полках представили бестселлеры — тысячи популярных товаров для стройки, ремонта, дома и дачи. На месте работает прокат инструмента. Открытие прошло оживленно: у дверей собрались сотни человек.

В новом магазине сделан фокус на хитовых позициях и товарах повышенного спроса. В частности, представлены строительные смеси, краски, обои, сантехника, инструменты, товары для дома, дачи и сада. Их дополняют мебель, бытовая техника, посуда и бытовая химия.

Еще из полезного — пункт проката инструментов и оборудования. На месте можно взять на время дрель, плиткорез, шуруповерт и другую технику для ремонта. Тут же можно арендовать прицеп посуточно.

Магазин ориентирован как на обычных покупателей, так и на мастеров. Последние могут заранее подобрать все необходимое для стройки или ремонта. У входа организована большая парковка.

Также работает центр обслуживания юрлиц. Все товары можно оплатить безналом.

В магазине представлены известные поставщики: Alpina, Condor, Makita, PIT, MAF, Ellend и др. Покупатели активно разбирают цемент, штукатурки, плиточный клей и профили для монтажа.

В магазине сделали акцент на низких ценах. Например, портландцемент ПЦ 500 продается по 10,99 рубля за мешок, штукатурку Knauf «Ротбанд» — по 18,45, влагостойкий гипсокартон — от 6,97 за лист, а экструдированный пенополистирол «Техноплекс» — по 8,9. Складной шезлонг стоит 109 рублей, садовый зонт — 99, а электрическая газонокосилка SATO Garden — 199. Из сантехники: унитаз Cersanit Carina New Clean On со скидкой можно взять за 470 рублей без учета копейки. Мойка высокого давления Werker обойдется в 199 рублей.

В магазине можно оформить кредит или рассрочку без поручителей. Заявка подается онлайн: при покупке от 100 рублей доступна рассрочка на 6 месяцев, а от 300 рублей — на 12 месяцев.

«Мы расширяем свое присутствие в Минске. Магазин в Лошице ориентирован на жителей Ленинского района. ОМА стала еще ближе, теперь не нужно ехать по кольцевой. В одном месте можно приобрести популярные товары для ремонта, строительства, дачи или интерьера — от цемента и гипсокартона до мебели и садовой техники. Большое внимание уделяем доступным ценам, бонусам и возможностям оплаты в рассрочку или кредит», — отмечают представители сети.

В магазине можно бесплатно оформить карту лояльности ОМА «Баланс — БОНУСЫ». Она позволяет накапливать бонусы за покупки и оплачивать товары со скидкой до 20%. Бонусы до 4% доступны по карте и при оплате Халвой.

Открытие прошло оживленно: проходили мастер-классы от поставщиков, раздавали воздушные шарики и другие подарки.

Новый магазин работает ежедневно с 8.00 до 22.00 на Игуменском тракте, 11.