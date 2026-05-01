ПРОМКООПЕРАЦИЯ И МЕТРО: БЕЛАРУСЬ И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

12:28 18.05.2026 Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич провел встречу с губернатором Свердловской области Российской Федерации Денисом Паслером. Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества, отметили перспективы развития отношений, обозначили возможность дальнейшего наращивания взаимных поставок продукции, расширения ее товарной номенклатуры. В числе важнейших направлений взаимодействия определены: производственная кооперация, поставки пассажирского транспорта, грузовой, специальной и сельскохозяйственной техники, строительство, в том числе метрополитена в Екатеринбурге