В КАМЕННОЙ ГОРКЕ ZARYADKA ОТКРЫЛА КРУПНЫЙ ХАБ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ


09:06 18.05.2026

Оператор Zaryadka расширяет сеть и запустил новую локацию быстрых станций: теперь в Минске на улице Казимировской, 6 рядом с гипермаркетом «Евроопт» доступны сразу пять быстрых станций с возможностью одновременной зарядки десяти автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на локации установили 5 новых DC-станций мощностью 160 кВт каждая. Для владельцев электрокаров это означает больше свободных коннекторов, меньше очередей и быструю зарядку даже в часы пик — 15 минут и можно ехать дальше. Площадка поддерживает разные типы электромобилей: всего на станциях 4 коннектора CCS и 6 коннекторов GBT.

Новая инфраструктура расположена рядом с магазином «Евроопт», поэтому зарядку автомобиля можно комфортно совместить с покупками или остановкой по делам. Станции работают круглосуточно.

«Мы видим, как быстро растет количество электромобилей в городе, и понимаем, насколько для водителей важна доступная инфраструктура. Наша задача — сделать так, чтобы владельцы электрокаров могли спокойно и быстро зарядиться практически в любой части Минска, без очередей и необходимости кружить по району в поисках свободной станции. Поэтому мы продолжаем расширять сеть и увеличивать количество быстрых зарядок в наиболее востребованных локациях», — отметили представители сети Zaryadka.

Развитие сети быстрых зарядок в Минске продолжается на фоне растущего интереса белорусов к электромобилям. В компании отмечают, что делают ставку не только на расширение географии, но и на увеличение мощности станций, скорости зарядки и улучшение качества сервиса.

Напомним, что до конца мая в сети Zaryadka действует акция: при пополнении баланса на сумму от 200 рублей оператор начислит дополнительно бонус в размере 10% от суммы, то есть заряжаться будет еще дешевле.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2026
валюта курс
EUR 3.1970
USD 2.7473
RUB 3.8221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0028
USD 2.7473 -0.0062
RUB 3.8221 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3320 3.3400
USD 2.8100 2.8200
RUB 3.7890 3.7990
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 88.1000 88.3500
USD/RUB 74.3000 74.5000
подробнее
