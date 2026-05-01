Оператор Zaryadka расширяет сеть и запустил новую локацию быстрых станций: теперь в Минске на улице Казимировской, 6 рядом с гипермаркетом «Евроопт» доступны сразу пять быстрых станций с возможностью одновременной зарядки десяти автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на локации установили 5 новых DC-станций мощностью 160 кВт каждая. Для владельцев электрокаров это означает больше свободных коннекторов, меньше очередей и быструю зарядку даже в часы пик — 15 минут и можно ехать дальше. Площадка поддерживает разные типы электромобилей: всего на станциях 4 коннектора CCS и 6 коннекторов GBT.

Новая инфраструктура расположена рядом с магазином «Евроопт», поэтому зарядку автомобиля можно комфортно совместить с покупками или остановкой по делам. Станции работают круглосуточно.

«Мы видим, как быстро растет количество электромобилей в городе, и понимаем, насколько для водителей важна доступная инфраструктура. Наша задача — сделать так, чтобы владельцы электрокаров могли спокойно и быстро зарядиться практически в любой части Минска, без очередей и необходимости кружить по району в поисках свободной станции. Поэтому мы продолжаем расширять сеть и увеличивать количество быстрых зарядок в наиболее востребованных локациях», — отметили представители сети Zaryadka.

Развитие сети быстрых зарядок в Минске продолжается на фоне растущего интереса белорусов к электромобилям. В компании отмечают, что делают ставку не только на расширение географии, но и на увеличение мощности станций, скорости зарядки и улучшение качества сервиса.

Напомним, что до конца мая в сети Zaryadka действует акция: при пополнении баланса на сумму от 200 рублей оператор начислит дополнительно бонус в размере 10% от суммы, то есть заряжаться будет еще дешевле.