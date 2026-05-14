Экономика РБ
МТЗ-ХОЛДИНГ» ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ НА «БЕЛАГРО-2026»


09:04 15.05.2026

Более 20 моделей техники BELARUS представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро рекламы управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.

«Экспозиция BELARUS TRACTORS традиционно станет одной из самых масштабных на выставке. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится широкий модельный ряд техники, начиная от мотоблока и заканчивая самым мощным трактором в 540 л. с. — BELARUS 5425. Большинство машин будут агрегатированы с навесным и прицепным оборудованием», — отметил Алексей Шевцов.

Наряду с МТЗ свою продукцию представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА»: Сморгонский агрегатный завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Минский завод шестерен, Оршанский инструментальный завод, Мозырский машиностроительный завод, Витебский завод тракторных запасных частей. Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2026» пройдет со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре (г. Минск, ул. П. Меделки, 24).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
Курсы в банках
на 15.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3645
USD 2.8150 2.8250
RUB 3.7880 3.8040
Конвертация в банках
на 15.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1880
EUR/RUB 88.0000 88.8968
USD/RUB 74.0000 74.5800
