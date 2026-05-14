|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТЗ-ХОЛДИНГ» ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ НА «БЕЛАГРО-2026»
09:04 15.05.2026
Более 20 моделей техники BELARUS представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро рекламы управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.
«Экспозиция BELARUS TRACTORS традиционно станет одной из самых масштабных на выставке. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится широкий модельный ряд техники, начиная от мотоблока и заканчивая самым мощным трактором в 540 л. с. — BELARUS 5425. Большинство машин будут агрегатированы с навесным и прицепным оборудованием», — отметил Алексей Шевцов.
Наряду с МТЗ свою продукцию представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА»: Сморгонский агрегатный завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Минский завод шестерен, Оршанский инструментальный завод, Мозырский машиностроительный завод, Витебский завод тракторных запасных частей. Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2026» пройдет со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре (г. Минск, ул. П. Меделки, 24).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
Курсы в банках
на 15.05.2026
Конвертация в банках
на 15.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте