Более 20 моделей техники BELARUS представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник бюро рекламы управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Алексей Шевцов.

«Экспозиция BELARUS TRACTORS традиционно станет одной из самых масштабных на выставке. На площади в полторы тысячи квадратных метров разместится широкий модельный ряд техники, начиная от мотоблока и заканчивая самым мощным трактором в 540 л. с. — BELARUS 5425. Большинство машин будут агрегатированы с навесным и прицепным оборудованием», — отметил Алексей Шевцов.

Наряду с МТЗ свою продукцию представят предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА»: Сморгонский агрегатный завод, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Минский завод шестерен, Оршанский инструментальный завод, Мозырский машиностроительный завод, Витебский завод тракторных запасных частей. Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2026» пройдет со 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре (г. Минск, ул. П. Меделки, 24).