Превышения нормативных сроков выполнения работ при капитальном ремонте жилья быть не должно. Об этом заявил заместитель премьер-министра на заседании Гомельского облисполкома, сообщает пресс-служба Правительства.

«Капитальный ремонт жилого дома - это тема, которая не менее важна для населения, как и строительство нового жилья. Каждый дом следует взять на контроль. Чтобы эти вопросы у председателей исполкомов были на ключевой точке спроса с руководителей жилищно-коммунального хозяйства», - отметил Александр Терехов

На заседании рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе - марте. Александр Терехов сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Вице-премьер обратил внимание: за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе касающихся нарушения сроков исполнения заявок по ямам на дорогах

«Понятно, зима была сложная, много переходов из тепла в мороз, из мороза в тепло, но тем не менее рост количества заявок по ямочности зафиксирован», - сказал заместитель Премьер-министра

Еще одна важная тема - обращение с отходами. «Вся работа в регионах должна строиться на основании схем обращения с отходами», - подчеркнул Александр Терехов, отметив и важность соблюдения требований в части оснащенности полигонов весовым оборудованием

Особое внимание вице-премьер обратил на капитальный ремонт жилья и подчеркнул, что превышения нормативных сроков выполнения работ должны быть исключены

Заместитель премьер-министра также назвал важной задачу усилить работу, принять дополнительные меры по предупреждению гибели людей при пожарах