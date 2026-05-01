Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ТЕРЕХОВ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДОМОВ: ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО


17:17 14.05.2026

Превышения нормативных сроков выполнения работ при капитальном ремонте жилья быть не должно. Об этом заявил заместитель премьер-министра на заседании Гомельского облисполкома, сообщает пресс-служба Правительства.

«Капитальный ремонт жилого дома - это тема, которая не менее важна для населения, как и строительство нового жилья. Каждый дом следует взять на контроль. Чтобы эти вопросы у председателей исполкомов были на ключевой точке спроса с руководителей жилищно-коммунального хозяйства», - отметил Александр Терехов

На заседании рассмотрели вопрос социально-экономического развития региона в январе - марте. Александр Терехов сделал особый акцент на работе с населением в рамках службы 115. Вице-премьер обратил внимание: за первый квартал по региону фиксируется рост количества заявок, претензий, в том числе касающихся нарушения сроков исполнения заявок по ямам на дорогах

«Понятно, зима была сложная, много переходов из тепла в мороз, из мороза в тепло, но тем не менее рост количества заявок по ямочности зафиксирован», - сказал заместитель Премьер-министра

Еще одна важная тема - обращение с отходами. «Вся работа в регионах должна строиться на основании схем обращения с отходами», - подчеркнул Александр Терехов, отметив и важность соблюдения требований в части оснащенности полигонов весовым оборудованием

Особое внимание вице-премьер обратил на капитальный ремонт жилья и подчеркнул, что превышения нормативных сроков выполнения работ должны быть исключены

Заместитель премьер-министра также назвал важной задачу усилить работу, принять дополнительные меры по предупреждению гибели людей при пожарах
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
