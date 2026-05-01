14.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БАА: ОБЪЕМЫ ЛИЧНОГО ВВОЗА В БЕЛАРУСЬ Б/У АВТО ГРАЖДАНАМИ ПОЧТИ ВДВОЕ ПРЕВЫСИЛИ ПРОДАЖИ ДИЛЕРОВ


16:00 14.05.2026

Эксперты «БАА-Консалт» подвели итоги самостоятельного ввоза легковых автомобилей физическими лицами за первые четыре месяца 2026 года. Всего за январь–апрель граждане напрямую импортировали и поставили на учет 38 тыс. транспортных средств, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА)

Для сравнения, официальные дилеры и другие юридические лица за этот же период реализовали на внутреннем рынке всего 20 тыс. автомобилей — почти в два раза меньше, чем составил объем личного импорта граждан. Данная статистика наглядно подтверждает тренд на стремительное заполнение белорусского рынка подержанными машинами из-за рубежа.

Анализ данных показал выраженное доминирование кроссоверов, определил самые востребованные модели и раскрыл цветовые предпочтения белорусских автовладельцев.

Средний возраст ввезенных физлицами автомобилей составил чуть более 6 лет. При этом покупатели массово отказываются от классических кузовов в пользу сегмента SUV: кроссоверов и внедорожников ввезли в 2 раза больше, чем традиционных легковых машин (седанов, хетчбэков и универсалов).

В разрезе классов наибольшие доли рынка заняли: SUV-C (компактные кроссоверы) — 28%, SUV-D (среднеразмерные кроссоверы) — 17%, C-класс (классические легковые авто гольф-класса) — 12%.

Самым популярным типовым автомобилем у белорусских покупателей стал компактный американский кроссовер. Лидеры индивидуального ввоза распределились следующим образом: CHEVROLET EQUINOX (SUV-C) — 2,4 тыс. единиц (абсолютный лидер рынка); GMC TERRAIN (SUV-D) — 1 тыс. единиц; PEUGEOT 5008 (SUV-D) — 1 тыс. единиц.

В сегменте классических легковых автомобилей с большим отрывом лидирует французский представитель. Самым популярным седаном стал RENAULT MEGANE с показателем 840 ввезенных единиц.

Белорусские автомобилисты остаются консервативными в выборе цвета. Почти 80% всего импорта пришлось на три оттенка: серый — каждый третий автомобиль (33%), черный — каждый четвертый автомобиль (26%), белый — каждый пятый автомобиль (19%)

Как отмечалось БАА ранее, в 2026 году импорт физическими лицами автомобилей старше 5 лет увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Текущая статистика распределения по моделям и классам подтверждает и следующий тренд: основу личного ввоза граждан сейчас формирует подержанный транспорт среднего возраста.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
