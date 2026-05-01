ЖК «Зеленая гавань» и Минск 1 июня свяжет городской общественный транспорт. Новый автобусный маршрут начнется в Уручье и пройдет по новой дороге в обход кольцевой. Расписание появится до конца месяца, рассказали ЭКОПРЕСС в «А-100 Девелопмент».

Маршрут №200c проложили за пределами кольцевой. Автобус тронется с ДС Уручье-2, будет следовать через станцию метро Уручье, а потом свернет в сторону Военного городка. На подъезде к Колодищам сделает остановку у АЗС, после чего направится к центральной площади Зеленой гавани. Тем же путем транспорт будет ходить и в обратном направлении. Автобус скоростной, так что какие-то остановки пропустит.

Запуск нового автобусного маршрута стал возможен с открытием новой дороги, которая соединила Зеленую гавань с Колодищами. Застройщик «А-100 Девелопмент» построил ее за собственные средства. Дорога однополосная – по одной проезжей части в каждую сторону.

«Создание автобусного маршрута – важное событие для Зеленой гавани. Его жители и раньше могли пользоваться маршруткой, вызывать такси и брать каршеринг, а сейчас появится возможность перевозить больше людей. По цене обычного талончика можно будет попасть от станции метро «Уручье» до центральной площади, равно как и обратно, – поясняют в «А-100 Девелопмент». – Транспортная и социальная инфраструктура в районе развивается стремительно. Мы строим не только новые дома, но и современные дороги, удобные карманы для общественного транспорта и остановки. Всё это имеет не меньшее значение для комфорта людей, чем качество организации жилого пространства».

На маршруте будет работать один автобус. Расписание подстроят под потребности людей, чтобы взрослые успели на работу, а дети – в школу. Появится оно в ближайшие дни – и сразу на сайте жилого комплекса. Автобусные перевозки организованы госпредприятием «Столичный транспорт и связь».

Ранее в Зеленую гавань пустили маршрутку № 1222. Она стартует от станции метро «Восток», сворачивает на кольцевую, забирает пассажиров на «Могилевской», проезжает Большое Стиклево и добирается до Зеленой гавани. Курсирует ежедневно с разницей в час – с семи утра до восьми вечера. Время в пути составляет до получаса.