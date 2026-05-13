14.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КО ДНЮ СЕМЬИ 15 МАЯ ПРОВЕДУТ АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ
11:31 14.05.2026
Адвокаты Беларуси проведут 15 мая бесплатные консультации по случаю Международного Дня семьи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской республиканской коллегии адвокатов, акция для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов.
«Акция проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов», - отметили в БРКА.
