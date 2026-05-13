ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ В 24 ПУНКТАХ


11:28 14.05.2026

В Минском облисполкоме состоялось заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, централизованный экзамен для выпускников Минской области будет проводиться в 24 пунктах (вузы, колледжи, гимназии, школы), в трех из которых также будет организовано централизованное тестирование.

Рассмотрены оргвопросы по подготовке и проведению централизованного экзамена и централизованного тестирования. Отмечена высокая степень готовности учреждений образования, где пройдут испытания, а также служб, обеспечивающих безопасность проведения мероприятий.

В работе комиссии приняли участие председатель Комитета госконтроля Минской области Анатолий Дорожко, помощник президента – инспектор по Минской области Александр Кохан, представители Минского облисполкома, областных управлений МЧС, МВД, другие заинтересованные.

В онлайн-формате к заседанию подключились представители всех райисполкомов области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2026
валюта курс
EUR 3.2508
USD 2.7772
RUB 3.8057
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2580 -0.0194
USD 2.7772 -0.0166
RUB 3.8057 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3650
USD 2.8150 2.8250
RUB 3.7755 3.7900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1870
EUR/RUB 88.0000 88.8000
USD/RUB 74.1000 74.5500
подробнее
