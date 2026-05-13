Экономика РБ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ В 24 ПУНКТАХ
11:28 14.05.2026
В Минском облисполкоме состоялось заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, централизованный экзамен для выпускников Минской области будет проводиться в 24 пунктах (вузы, колледжи, гимназии, школы), в трех из которых также будет организовано централизованное тестирование.
Рассмотрены оргвопросы по подготовке и проведению централизованного экзамена и централизованного тестирования. Отмечена высокая степень готовности учреждений образования, где пройдут испытания, а также служб, обеспечивающих безопасность проведения мероприятий.
В работе комиссии приняли участие председатель Комитета госконтроля Минской области Анатолий Дорожко, помощник президента – инспектор по Минской области Александр Кохан, представители Минского облисполкома, областных управлений МЧС, МВД, другие заинтересованные.
В онлайн-формате к заседанию подключились представители всех райисполкомов области.
