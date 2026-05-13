СОГЛАШЕНИЕ МАРТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРЕШАГНУЛО ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ УЧАСТНИКОВ


11:01 14.05.2026

Инициатива Министерства антимонопольного регулирования и торговли по поддержке локальных производителей достигла знаковой отметки. К масштабному соглашению о сотрудничестве, направленному на повышение эффективности продаж белорусской продукции, официально примкнули более 1 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ряды участников активно пополняют крупные представители фармацевтического рынка, розничной торговли и сферы общественного питания. В числе новых подписантов оказались аптечные сети «Планета здоровья», «Белфармация», «Фармвостров» и «Кладовка здоровья», суммарно объединяющие сотни торговых точек по всей стране.

Свой вклад в развитие проекта также внесли компании «Интерфармакс», «Нелва», ресторанная сеть «Бел Фуд Сервис» (KFC) и ряд ведущих агропредприятий, включая «Прогресс-Вертелишки» и «Василишки». Наряду с флагманами рынка к инициативе активно подключаются представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Для компаний, желающих присоединиться к общему делу и укрепить позиции белорусских товаров на рынке, действует простой алгоритм действий. Чтобы войти в состав участников соглашения, необходимо выполнить три последовательных шага: скачать форму документа о присоединении на официальном сайте ведомства; заполнить бланк, заверить его подписью руководителя и печатью организации; отправить электронную копию в МАРТ, а оригинал выслать почтой в Минск.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2026
валюта курс
EUR 3.2508
USD 2.7772
RUB 3.8057
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2580 -0.0194
USD 2.7772 -0.0166
RUB 3.8057 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3650
USD 2.8150 2.8250
RUB 3.7755 3.7900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1870
EUR/RUB 88.0000 88.8000
USD/RUB 74.1000 74.5500
подробнее
