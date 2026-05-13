|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СОГЛАШЕНИЕ МАРТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРЕШАГНУЛО ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ УЧАСТНИКОВ
11:01 14.05.2026
Инициатива Министерства антимонопольного регулирования и торговли по поддержке локальных производителей достигла знаковой отметки. К масштабному соглашению о сотрудничестве, направленному на повышение эффективности продаж белорусской продукции, официально примкнули более 1 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ряды участников активно пополняют крупные представители фармацевтического рынка, розничной торговли и сферы общественного питания. В числе новых подписантов оказались аптечные сети «Планета здоровья», «Белфармация», «Фармвостров» и «Кладовка здоровья», суммарно объединяющие сотни торговых точек по всей стране.
Свой вклад в развитие проекта также внесли компании «Интерфармакс», «Нелва», ресторанная сеть «Бел Фуд Сервис» (KFC) и ряд ведущих агропредприятий, включая «Прогресс-Вертелишки» и «Василишки». Наряду с флагманами рынка к инициативе активно подключаются представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.
Для компаний, желающих присоединиться к общему делу и укрепить позиции белорусских товаров на рынке, действует простой алгоритм действий. Чтобы войти в состав участников соглашения, необходимо выполнить три последовательных шага: скачать форму документа о присоединении на официальном сайте ведомства; заполнить бланк, заверить его подписью руководителя и печатью организации; отправить электронную копию в МАРТ, а оригинал выслать почтой в Минск.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2026
Курсы в банках
на 14.05.2026
Конвертация в банках
на 14.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте