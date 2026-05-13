КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧЕБНИКОВ В ГУМАНИТАРНО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЙ СФЕРЕ СОЗДАЕТСЯ В БЕЛАРУСИ

09:28 14.05.2026 Александр Лукашенко подписал распоряжение «О подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере». Об этом сообщает пресс-служба президента. Документом предусматривается создание государственной комиссии по подготовке учебников и учебных пособий в гуманитарно-обществоведческой сфере и определение основных направлений ее работы. Комиссию будет возглавлять Министр образования. В ее состав включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя-практики в области гуманитарных и обществоведческих дисциплин, представители республиканских органов государственного управления, депутатского корпуса, общественных объединений. За Министерством образования закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и совершенствованию содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку. Принятие распоряжения направлено на обеспечение поступательного обновления учебников и учебных пособий на основе единых концептуальных подходов к такой литературе на всех уровнях образования в соответствии с государственными интересами.