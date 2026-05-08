Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТУРЧИН: ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ЭКОНОМИКИ


09:34 11.05.2026

Для Правительства главная задача - эффективная работа экономики, а работа экономики в том числе складывается из работы предприятий. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя итоги совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает пресс-служба Правительства.

Глава государства 5 мая провел совещание с руководством Совета Министров. В центре внимания были три чувствительные темы: цементная отрасль, поддержка Светлогорского ЦКК и судьба Оршанского мясоконсервного комбината.

Правительство старается быть объективным, подчеркнул премьер, говоря о принципах поддержки белорусских предприятий.

"Правительство точно не доброе. Правительство старается быть объективным. Мы вносим на рассмотрение Президенту такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации таких мероприятий, нет", - отметил Александр Турчин.

Говоря о тематике состоявшегося совещания, премьер-министр пояснил, что внесенные на рассмотрение Главы государства документы не предполагали дополнительного выделения средств. "Мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют оперативного вмешательства и реагирования. Для Правительства главная задача - эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий", - заявил Глава Правительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8073
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3690
USD 2.8380 2.8500
RUB 3.7380 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 11.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 89.7000 90.1900
USD/RUB 75.7000 76.1900
подробнее
