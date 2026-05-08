Для Правительства главная задача - эффективная работа экономики, а работа экономики в том числе складывается из работы предприятий. Об этом премьер-министр Александр Турчин заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя итоги совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает пресс-служба Правительства.

Глава государства 5 мая провел совещание с руководством Совета Министров. В центре внимания были три чувствительные темы: цементная отрасль, поддержка Светлогорского ЦКК и судьба Оршанского мясоконсервного комбината.

Правительство старается быть объективным, подчеркнул премьер, говоря о принципах поддержки белорусских предприятий.

"Правительство точно не доброе. Правительство старается быть объективным. Мы вносим на рассмотрение Президенту такие предложения, когда мы убеждены, что никаких других вариантов, кроме как реализации таких мероприятий, нет", - отметил Александр Турчин.

Говоря о тематике состоявшегося совещания, премьер-министр пояснил, что внесенные на рассмотрение Главы государства документы не предполагали дополнительного выделения средств. "Мир стремительно меняется. Возникают такие ситуации, которые требуют оперативного вмешательства и реагирования. Для Правительства главная задача - эффективная работа экономики. А работа экономики в том числе складывается из работы предприятий", - заявил Глава Правительства.