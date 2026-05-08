Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
08:40 11.05.2026
В Беларуси повышают экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Согласно постановлению, тарифы на сжиженные углеводородные газы увеличиваются с $5,2 до $131,6 за тонну, этан, бутан и изобутан - с $4,6 до $118,4 за тонну.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2026 года.
