ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕГИПЕТ ВЫРАЗИЛ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКИХ ТРАКТОРОВ


16:14 08.05.2026

Египет готов выступить в качестве хаба для белорусских производителей тракторной и грузовой техники. Договоренность была достигнута по итогам встречи заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамедом Фаридом Салехом, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу Совета Министров Беларуси.

«Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового и кормового хаба. Достигнуты договоренности о поставке в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ и грузовой техники МАЗ, шин, целлюлозы и котонизированного волокна, строительных материалов», — отметил Виктор Каранкевич.

Министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамед Фарид Салех со своей стороны предложил использовать Египет в качестве хаба белорусским производителям грузовой техники и тракторов для экспорта на регионы Африки и Ближнего Востока. Добавим, что египетская делегация в рамках визита в Минск провела ряд встреч, в том числе с топ-менеджерами Минского тракторного завода. Гости посетили выставку техники BELARUS и Музейно-промышленный центр МТЗ, где состоялись переговоры. Стороны выразили заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8073
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее