Египет готов выступить в качестве хаба для белорусских производителей тракторной и грузовой техники. Договоренность была достигнута по итогам встречи заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамедом Фаридом Салехом, сообщает «Трактор.бел» со ссылкой на пресс-службу Совета Министров Беларуси.

«Египетской стороне представлено комплексное предложение по условиям организации и функционирования сборочных производств белорусской грузовой и тракторной техники, концепция участия белорусской стороны в проекте по созданию в Египте зернового и кормового хаба. Достигнуты договоренности о поставке в Египет белорусской молочной продукции, тракторов МТЗ и грузовой техники МАЗ, шин, целлюлозы и котонизированного волокна, строительных материалов», — отметил Виктор Каранкевич.

Министр инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамед Фарид Салех со своей стороны предложил использовать Египет в качестве хаба белорусским производителям грузовой техники и тракторов для экспорта на регионы Африки и Ближнего Востока. Добавим, что египетская делегация в рамках визита в Минск провела ряд встреч, в том числе с топ-менеджерами Минского тракторного завода. Гости посетили выставку техники BELARUS и Музейно-промышленный центр МТЗ, где состоялись переговоры. Стороны выразили заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества.