Эксперты «БАА-Консалт» проанализировали структуру импорта легковых автомобилей в Республику Беларусь за первые четыре месяца 2026 года. Данные указывают на отчетливое смещение потребительского интереса в сторону более возрастных транспортных средств.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в категории автомобилей возрастом старше 5 лет. За январь–апрель 2026 года частные лица ввезли в страну 14,4 тыс. таких авто. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный сегмент демонстрирует самый высокий темп роста.

Этот сегмент также формируется ввозом только частных лиц. И автомобили возрастом от 3 до 5 лет также показали положительную динамику. Объем ввоза в этом сегменте составил 14 тыс. единиц, что на 4,7% превышает показатели первых четырех месяцев прошлого года.

Противоположная ситуация наблюдается среди автомобилей возрастом до 3 лет. В данном сегменте активно работают обе категории импортеров — и юридические, и физические лица. За первые 4 месяца текущего года ими суммарно ввезено 15,7 тыс. таких авто, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ввоза физических лиц в этом сегменте составила 54%.

Аналитики «БАА-Консалт» отмечают, что на фоне общего снижения импорта почти новых автомобилей (до 3 лет), спрос перераспределился в пользу вторичного рынка Европы и других регионов. Увеличение доли автомобилей старше 5 лет на 20,5% является ключевым трендом начала 2026 года, что в долгосрочной перспективе может привести к росту среднего возраста национального автопарка.