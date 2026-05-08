08.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАА: В БЕЛАРУСИ ЗАФИКСИРОВАН РЕЗКИЙ РОСТ ИМПОРТА ЛЕГКОВЫХ АВТО СТАРШЕ 5 ЛЕТ


14:33 08.05.2026

Эксперты «БАА-Консалт» проанализировали структуру импорта легковых автомобилей в Республику Беларусь за первые четыре месяца 2026 года. Данные указывают на отчетливое смещение потребительского интереса в сторону более возрастных транспортных средств.

Наиболее заметная динамика зафиксирована в категории автомобилей возрастом старше 5 лет. За январь–апрель 2026 года частные лица ввезли в страну 14,4 тыс. таких авто. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный сегмент демонстрирует самый высокий темп роста.

Этот сегмент также формируется ввозом только частных лиц. И автомобили возрастом от 3 до 5 лет также показали положительную динамику. Объем ввоза в этом сегменте составил 14 тыс. единиц, что на 4,7% превышает показатели первых четырех месяцев прошлого года.

Противоположная ситуация наблюдается среди автомобилей возрастом до 3 лет. В данном сегменте активно работают обе категории импортеров — и юридические, и физические лица. За первые 4 месяца текущего года ими суммарно ввезено 15,7 тыс. таких авто, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ввоза физических лиц в этом сегменте составила 54%.

Аналитики «БАА-Консалт» отмечают, что на фоне общего снижения импорта почти новых автомобилей (до 3 лет), спрос перераспределился в пользу вторичного рынка Европы и других регионов. Увеличение доли автомобилей старше 5 лет на 20,5% является ключевым трендом начала 2026 года, что в долгосрочной перспективе может привести к росту среднего возраста национального автопарка.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее