В Минске открылся новый учебно-лабораторный корпус энергетического факультета Белорусского национального технического университета. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В торжественной церемонии принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

"Это важное и долгожданное событие в жизни университета. Энергетический факультет БНТУ - кузница кадров для энергетической отрасли, топливно-энергетического комплекса. Благодаря поддержке Главы государства энергетический комплекс динамично развивается - внедряются новые технологии, современное оборудование, осуществляется автоматизация и цифровизация технологических процессов. Поэтому очень важно, чтобы студенты могли получать не только теоретические знания, но и практический опыт. В этом корпусе будет находиться много лабораторий. Очень важно, что в этом будут помогать и будущие заказчики - энергоснабжающие организации", - отметил вице-премьер.

Заместитель премьер-министра отметил, что между Министерством образования и Министерством энергетики выстроено тесное взаимодействие. "Оно направлено на практикоориентированность учебного процесса, чтобы студенты могли, когда придут молодыми специалистами на предприятия, сразу же включиться в технологические процессы. Я уверен, что здесь будут выпускаться специалисты высокого уровня, которые в дальнейшем будут вносить весомый вклад в развитие энергетического комплекса и всей нашей страны", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Новый корпус представляет собой 12-этажное здание с пристройками в виде трехэтажной гостиницы, четырехэтажного редакционно-издательского отдела и трехэтажной библиотеки. Здание рассчитано на 886 студентов. Для организации учебного процесса в корпусе спроектированы лаборатории кафедр, преподавательские, актовый зал на 100 мест, поточная аудитория на 100 человек, конференц-зал на 60 мест, административные помещения, помещения вычислительного центра, учебные классы, лаборантские и аудитории. Гостиница включает номера, рассчитанные на два и три места, служебные помещения персонала, комнату администратора и кладовые. Она может вместить одновременно 36 посетителей. Редакционно-издательский отдел представляет собой структуру, которая обеспечивает полный цикл подготовки и выпуска печатной продукции. В его состав входят цех подготовки бумаги, склад готовой продукции и бумаги, участки цветной печати, электрографии, копировально-множительной техники, компьютерный участок и административно-бытовые помещения.