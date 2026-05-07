08.05.2026
Новости
Экономика РБ
МАРТ И ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ
12:21 08.05.2026
Между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и диспетчерами такси, занимающими суммарно более 90 % соответствующего рынка (ООО «БелГо Корп» (Яндекс Go), УП «А1» (A1 Такси), ООО «АвтоЮрлайн» (Такси 152)), заключено Соглашение о социально-ответственном поведении диспетчеров такси, предусматривающее соблюдение баланса интересов пассажиров, перевозчиков и диспетчеров такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в периоды повышенного спроса на услуги такси (в том числе при экстремальных погодных условиях или проведении значимых международных мероприятий) диспетчеры такси обязуются:
воздерживаться от повышения стоимости услуг по диспетчеризации;
принимать меры по стимулированию перевозчиков для обеспечения необходимого количества автомобилей на линии;
ограничивать значение повышающего коэффициента к цене перевозки пассажира уровнем не более 3.
Кроме того, Соглашением предусмотрено эффективное информационное взаимодействие с потребителями и реализация социальных проектов.
Соглашение открыто для присоединения диспетчеров такси, готовых принять на себя предусмотренные обязательства.
