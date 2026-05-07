Белорусская железная дорога в праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая 2026 года во всех видах сообщений перевезла более 770 тысяч пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период праздничных дней 2025 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, во внутриреспубликанском сообщении перевезено более 700 тысяч пассажиров, поездами международных линий воспользовались почти 68 тысяч человек.

Наиболее популярными направлениями во внутриреспубликанском сообщении были: Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Могилев и другие, а в международном – Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Минск – Адлер.

На праздничный период с 30 апреля по 3 мая 2026 года было назначено 27 дополнительных поездов. Количество мест было также увеличено за счет включения 485 вагонов в поезда регулярного и дополнительного сообщения.

Белорусская железная дорога продолжает работу по обеспечению потребностей граждан и гостей страны в перевозках в периоды повышенного спроса.