|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЖД ПЕРЕВЕЗЛА 770 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ЗА ПЕРВЫЕ МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ
12:05 08.05.2026
Белорусская железная дорога в праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая 2026 года во всех видах сообщений перевезла более 770 тысяч пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период праздничных дней 2025 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, во внутриреспубликанском сообщении перевезено более 700 тысяч пассажиров, поездами международных линий воспользовались почти 68 тысяч человек.
Наиболее популярными направлениями во внутриреспубликанском сообщении были: Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Могилев и другие, а в международном – Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Минск – Адлер.
На праздничный период с 30 апреля по 3 мая 2026 года было назначено 27 дополнительных поездов. Количество мест было также увеличено за счет включения 485 вагонов в поезда регулярного и дополнительного сообщения.
Белорусская железная дорога продолжает работу по обеспечению потребностей граждан и гостей страны в перевозках в периоды повышенного спроса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
Курсы в банках
на 08.05.2026
Конвертация в банках
на 08.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте