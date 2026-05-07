ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЖД ПЕРЕВЕЗЛА 770 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ ЗА ПЕРВЫЕ МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ


12:05 08.05.2026

Белорусская железная дорога в праздничные выходные с 30 апреля по 3 мая 2026 года во всех видах сообщений перевезла более 770 тысяч пассажиров, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период праздничных дней 2025 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, во внутриреспубликанском сообщении перевезено более 700 тысяч пассажиров, поездами международных линий воспользовались почти 68 тысяч человек.

Наиболее популярными направлениями во внутриреспубликанском сообщении были: Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гомель, Минск – Гродно, Минск – Могилев и другие, а в международном – Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Минск – Адлер.

На праздничный период с 30 апреля по 3 мая 2026 года было назначено 27 дополнительных поездов. Количество мест было также увеличено за счет включения 485 вагонов в поезда регулярного и дополнительного сообщения.

Белорусская железная дорога продолжает работу по обеспечению потребностей граждан и гостей страны в перевозках в периоды повышенного спроса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте