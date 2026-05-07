Аграрии Беларуси вышли на финишную прямую весенней посевной кампании. По оперативным данным на 8 мая, яровые культуры посеяны на площади 1 млн 768 тыс. га, что составляет 77% от запланированного объема, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Лидером по темпам работ является Брестская область, где засеяно 84% площадей (347 тыс. га). В Гродненском и Минском регионах этот показатель достиг 81% и 80% соответственно. В Витебской области план выполнен на 77%, в Могилевской — на 73%, а сельхозорганизации Гомельщины освоили 66% отведенных территорий.

Параллельно с общим севом в хозяйствах активно занимаются стратегически важными культурами. Так, кукуруза уже занимает 814 тыс. га, или 63% от плана. Значительное внимание уделяется и «второму хлебу»: картофель высажен на 14 тыс. га, что также составляет 63% от прогнозных показателей. При этом в Гродненской области план по посадке картофеля выполнен уже на 78%, а в Брестской и Могилевской регионах — на 68%.

Успешному ходу работ способствует качественная подготовка ресурсов. Под яровой сев накоплено 818 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (98% от плана), а в почву уже внесено 43 млн тонн органики.

Завершается и формирование овощного клина: капуста, свекла и морковь посеяны на площади более 5 тыс. га, что составляет 65% от отведенного задания.