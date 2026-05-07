ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАСЕЯНО БОЛЕЕ 75% ПЛОЩАДЕЙ


11:01 08.05.2026

Аграрии Беларуси вышли на финишную прямую весенней посевной кампании. По оперативным данным на 8 мая, яровые культуры посеяны на площади 1 млн 768 тыс. га, что составляет 77% от запланированного объема, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Лидером по темпам работ является Брестская область, где засеяно 84% площадей (347 тыс. га). В Гродненском и Минском регионах этот показатель достиг 81% и 80% соответственно. В Витебской области план выполнен на 77%, в Могилевской — на 73%, а сельхозорганизации Гомельщины освоили 66% отведенных территорий.

Параллельно с общим севом в хозяйствах активно занимаются стратегически важными культурами. Так, кукуруза уже занимает 814 тыс. га, или 63% от плана. Значительное внимание уделяется и «второму хлебу»: картофель высажен на 14 тыс. га, что также составляет 63% от прогнозных показателей. При этом в Гродненской области план по посадке картофеля выполнен уже на 78%, а в Брестской и Могилевской регионах — на 68%.

Успешному ходу работ способствует качественная подготовка ресурсов. Под яровой сев накоплено 818 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (98% от плана), а в почву уже внесено 43 млн тонн органики.

Завершается и формирование овощного клина: капуста, свекла и морковь посеяны на площади более 5 тыс. га, что составляет 65% от отведенного задания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line