В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о правилах организации трудового процесса в предпраздничный день.

Сегодня, 8 мая, продолжительность рабочего времени сократится для всех категорий сотрудников.

Для граждан, занятых полный рабочий день (при 40-часовой рабочей неделе), время работы уменьшается ровно на один час. Аналогичный порядок действует и в отношении тех, кто трудится на условиях неполного графика, однако в этом случае сокращение производится пропорционально установленным часам.

В качестве примера ведомство приводит следующие расчеты: при 6-часовой смене рабочий день сокращается на 45 минут, а при 4-часовой — на 30 минут. Такой подход позволяет обеспечить равные права на предпраздничный отдых для всех работников вне зависимости от их режима занятости.