08.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МЕНЬШЕ НА ЧАС. 8 МАЯ В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЁННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПЕРЕД ДНЕМ ПОБЕДЫ
10:36 08.05.2026
В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о правилах организации трудового процесса в предпраздничный день.
Сегодня, 8 мая, продолжительность рабочего времени сократится для всех категорий сотрудников.
Для граждан, занятых полный рабочий день (при 40-часовой рабочей неделе), время работы уменьшается ровно на один час. Аналогичный порядок действует и в отношении тех, кто трудится на условиях неполного графика, однако в этом случае сокращение производится пропорционально установленным часам.
В качестве примера ведомство приводит следующие расчеты: при 6-часовой смене рабочий день сокращается на 45 минут, а при 4-часовой — на 30 минут. Такой подход позволяет обеспечить равные права на предпраздничный отдых для всех работников вне зависимости от их режима занятости.
