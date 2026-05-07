Экономика РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ МАГАЗИНОВ
10:08 08.05.2026
Комитет госконтроля Гомельской области за грубейшие нарушения приостановил деятельность трех магазинов.
Как сообщает Telegram-канала КГК, в торговых объектах Гомеля и Жлобина выявлены многочисленные нарушения при продаже семян и средств защиты растений.
Так, в трех магазинах к реализации предлагалось почти 450 единиц средств защиты растений и семян, запрещенных к продаже. Товар не прошел госрегистрацию и не включен в госреестр сортов сельскохозяйственных растений.
Более 900 единиц средств защиты растений и семян имели просрочку до 3 лет.
На более чем 800 единиц средств защиты растений и семян отсутствовали документы об их качестве и безопасности, сортовых и семенных качествах.
Также под видом «семенного» картофеля покупателям предлагался обыкновенный продовольственный (почти в 4 дороже, чем в продуктовых магазинах).
Недоброкачественная и небезопасная продукция изъята из продажи. Деятельность магазинов приостановлена до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.
