Комитет госконтроля Гомельской области за грубейшие нарушения приостановил деятельность трех магазинов.

Как сообщает Telegram-канала КГК, в торговых объектах Гомеля и Жлобина выявлены многочисленные нарушения при продаже семян и средств защиты растений.

Так, в трех магазинах к реализации предлагалось почти 450 единиц средств защиты растений и семян, запрещенных к продаже. Товар не прошел госрегистрацию и не включен в госреестр сортов сельскохозяйственных растений.

Более 900 единиц средств защиты растений и семян имели просрочку до 3 лет.

На более чем 800 единиц средств защиты растений и семян отсутствовали документы об их качестве и безопасности, сортовых и семенных качествах.

Также под видом «семенного» картофеля покупателям предлагался обыкновенный продовольственный (почти в 4 дороже, чем в продуктовых магазинах).

Недоброкачественная и небезопасная продукция изъята из продажи. Деятельность магазинов приостановлена до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.