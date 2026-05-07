08.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГРУБЕЙШИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕХ МАГАЗИНОВ


10:08 08.05.2026

Комитет госконтроля Гомельской области за грубейшие нарушения приостановил деятельность трех магазинов.

Как сообщает Telegram-канала КГК, в торговых объектах Гомеля и Жлобина выявлены многочисленные нарушения при продаже семян и средств защиты растений.

Так, в трех магазинах к реализации предлагалось почти 450 единиц средств защиты растений и семян, запрещенных к продаже. Товар не прошел госрегистрацию и не включен в госреестр сортов сельскохозяйственных растений.

Более 900 единиц средств защиты растений и семян имели просрочку до 3 лет.

На более чем 800 единиц средств защиты растений и семян отсутствовали документы об их качестве и безопасности, сортовых и семенных качествах.

Также под видом «семенного» картофеля покупателям предлагался обыкновенный продовольственный (почти в 4 дороже, чем в продуктовых магазинах).

Недоброкачественная и небезопасная продукция изъята из продажи. Деятельность магазинов приостановлена до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
