Торжественное открытие нового дошкольного учреждения № 592 состоялось в Партизанском районе 7 мая, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Детский сад расположен на ул. Солтыса, 68. Яркое и просторное здание рассчитано на 230 воспитанников. Как отметил председатель Минского городского Совета депутатов Артём Цуран, для Партизанского района открытие нового дошкольного учреждения — знаменательное событие.

— Объект — не просто дворец, а символ мира, будущего, который мы открываем накануне Дня Победы. Очень важно беречь мир, передавать детям историю наших дедов, прадедов, которые в том числе восстанавливали столицу, — сказал А. Цуран.

Социальная политика, которую проводят власти города, направлена прежде всего на повышение качества жизни минчан.

— В нашей стране сохраняется тренд на созидание, в центре которого — человек, — подчеркнул А. Цуран.

Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский выразил уверенность, что юные минчане, которые переступят порог современного детского сада, вырастут патриотами. Ведь они будут пребывать и воспитываться в хорошо оборудованном, замечательно оформленном учреждении, где для них подобраны лучшие игрушки и развивающие программы.

Он также обратил внимание, что в столице сохраняются высокие темпы строительства социальных объектов.

— В минувшем году открыли шесть новых учреждений образования и четыре поликлиники. Также планируется ввести в эксплуатацию еще два детских сада — в «Минск-Мире» и Партизанском районе, — рассказал А. Стригельский.

— В приоритете развития страны — демографическая безопасность. И открытие новых, современных учреждений дошкольного образования — яркий материальный символ ее укрепления, — заметил депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин.

Одна из особенностей детского сада № 592 — его планировка. Групповые помещения просторные и светлые за счет большого количества окон. В качестве напольного покрытия использован натуральный дубовый паркет. Кроме того, на этажах предусмотрено много рекреаций. Они все разные и направлены на всестороннее развитие детей. Где-то создан музейный уголок со старинными вещами наших прадедов, где-то расположены зоны для физкультминуток. Есть большая напольная карта Беларуси: можно вообразить себя путешественником и изучать города и уголки родной страны.

— Сад располагает бассейном, изостудией, детским патриотическим клубом «Орлята», — провела экскурсию для почетных гостей заведующая учреждением образования Мария Шиндюк. — Предусмотрены специальные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, с особенностями психофизического развития, а также интегрированные. Работать мы будем по традиционному для дошкольного учреждения графику — с 7:00 до 19:00.

По словам заведующей сада, планируется предложить родителям группы выходного дня, всевозможные развивающие кружки.

— В бассейне предусмотрен отдельный вход: можно будет заниматься плаванием и ребятам с микрорайона, которые не посещают наш садик. Очень важно оздоравливать детей, — обратила внимание М. Шиндюк.

Пищеблок укомплектован современным оборудованием, есть большой медицинский блок с изолятором, физиотерапевтическим и массажным кабинетами.

На открытие дошкольного учреждения пришла Ольга Савченя с сыном. Малышу ближе к осени исполняется два годика. И, кажется, семья определилась с будущим садиком для него.

— Он большой, новый. Здесь все сделано для детей! Большое количество игрушек, красивой мебели. Важно, что помещения просторные: малышам есть где поиграть, — поделилась впечатлениями собеседница.

Она заметила, что изначально были переживания по поводу адаптации сына в детском саду. Но увидев условия пребывания воспитанников, убедилась, что сын здесь точно скучать не будет.

— Порадовала и перспектива открытия разных кружков. Ведь важно, чтобы ребята разносторонне развивались, — заметила мама.