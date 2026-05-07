Экономика РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»


09:22 08.05.2026

Белорусская железная дорога на время проведения XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» для организации доставки участников и гостей назначила дополнительные поезда № 644/643 Минск – Витебск – Минск и № 209/210 Витебск – Москва – Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, дополнительный поезд № 644/643 Минск – Витебск – Минск с 14 по 20 июля 2026 года будет отправляться из Минска в 12:30 с прибытием в Витебск в 16:01. В обратном направлении из Витебска с 15 по 21 июля 2026 года состав будет отправляться в 01:19 и прибывать в Минск в 5:30. Расписание движения составлено с учетом программы фестиваля.

Кроме того, на период проведения «Славянского базара в Витебске» с 13 по 21 июля 2026 года назначен дополнительный поезд международных линий № 209/210 Витебск – Москва – Витебск. Он будет отправляться из Витебска в 07:15 и прибывать в Москву в 16:12, в обратном направлении из Москвы поезд с гостями и участниками фестиваля отправится в 23:40 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 08:13.

Традиционно интерьер вагонов поездов № 644/643 Минск – Витебск – Минск и № 209/210 Витебск – Москва – Витебск будет оформлен с использованием тематической символики. В пути следования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения мероприятия.

Продажа проездных документов на поезда № 209/210 Витебск – Москва – Витебск и № 644/643 Минск – Витебск – Минск откроется 16 мая 2026 года.

Приобрести проездные документы можно будет на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by), с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также в железнодорожных кассах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее