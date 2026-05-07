Правительство утвердило порядок использования тарифной льготы на ввоз в Беларусь мяса крупного рогатого скота в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление Совета Министров от 6 мая 2026 г. №227 "Об использовании тарифной льготы в 2026 году" подготовлено в целях реализации Решения Совета ЕЭК от 30 января 2026 г. №18, в рамках которого Республике Беларусь предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе в 2026 году 7,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота.

Постановлением предусматривается определение порядка взаимодействия Минсельхозпрода с облисполкомами и Минским горисполкомом, заинтересованными юридическими лицами - производителями мясной продукции, а также урегулирование организационных вопросов, связанных с распределением и использованием тарифных льгот.

Принятое решение позволит оказать дополнительную поддержку белорусским товаропроизводителям и восполнить недостающие объемы мяса крупного рогатого скота, предназначенного для внутреннего потребления.