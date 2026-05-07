ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ЛЬГОТЫ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ МЯСА КРС В 2026 ГОДУ


14:06 07.05.2026

Правительство утвердило порядок использования тарифной льготы на ввоз в Беларусь мяса крупного рогатого скота в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановление Совета Министров от 6 мая 2026 г. №227 "Об использовании тарифной льготы в 2026 году" подготовлено в целях реализации Решения Совета ЕЭК от 30 января 2026 г. №18, в рамках которого Республике Беларусь предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе в 2026 году 7,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота.

Постановлением предусматривается определение порядка взаимодействия Минсельхозпрода с облисполкомами и Минским горисполкомом, заинтересованными юридическими лицами - производителями мясной продукции, а также урегулирование организационных вопросов, связанных с распределением и использованием тарифных льгот.

Принятое решение позволит оказать дополнительную поддержку белорусским товаропроизводителям и восполнить недостающие объемы мяса крупного рогатого скота, предназначенного для внутреннего потребления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
подробнее
