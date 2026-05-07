07.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ЛЬГОТЫ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ МЯСА КРС В 2026 ГОДУ
14:06 07.05.2026
Правительство утвердило порядок использования тарифной льготы на ввоз в Беларусь мяса крупного рогатого скота в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановление Совета Министров от 6 мая 2026 г. №227 "Об использовании тарифной льготы в 2026 году" подготовлено в целях реализации Решения Совета ЕЭК от 30 января 2026 г. №18, в рамках которого Республике Беларусь предоставлена тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе в 2026 году 7,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота.
Постановлением предусматривается определение порядка взаимодействия Минсельхозпрода с облисполкомами и Минским горисполкомом, заинтересованными юридическими лицами - производителями мясной продукции, а также урегулирование организационных вопросов, связанных с распределением и использованием тарифных льгот.
Принятое решение позволит оказать дополнительную поддержку белорусским товаропроизводителям и восполнить недостающие объемы мяса крупного рогатого скота, предназначенного для внутреннего потребления.
