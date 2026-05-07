Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ШУЛЕЙКО НАЦЕЛИЛ ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ В ЧАСТИ ЭКОНОМИКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ


13:38 07.05.2026

В Брестской области с участием заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко 7 мая проходит выездное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Правительства, во время коллегии обсуждают итоги работы отрасли в первом квартале 2026 года. Ключевые вопросы повестки дня - выполнение организациями прогнозных показателей социально-экономического развития за январь - март, благоустройство и наведение порядка на территории лесного фонда, выполнение требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".

Юрий Шулейко нацелил лесхозы активизировать работу в части экономики. "Экономику надо делать во всем, где возможно. Есть пеллеты, поддоны, другая работа - не буду перечислять всю деятельность, где можно сегодня заработать", - акцентировал внимание вице-премьер. Он нацелил на работу как на внутреннем рынке, так и на экспорт. "В лесопереработке каждая пилорама может приносить деньги", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, необходимо продолжать заниматься модернизацией производств, активнее внедрять автоматизацию. "Мир будет меняться абсолютно, экономика меняется. Чем мы сильнее и маневреннее, тем проще. Надо затраты минимизировать", - сказал Юрий Шулейко.

Заместитель премьер-министра обратил внимание, что на лесничествах лежит много функций: и охраны леса, и обеспечения продукцией деревообработки и второстепенной, и другие. Вице-премьер отдельно остановился на вопросах соблюдения дисциплины и порядка в лесном фонде.

Лесхозы Беларуси в январе - марте осуществили лесовосстановление и лесоразведение на площади 4,4 тыс. га. Селекционным посадочным и посевным материалами лесные культуры созданы на площади 2,2 тыс. га. В целом за три месяца на всех видах рубок было заготовлено более 4,8 млн куб.м древесины. В том числе более 2,5 млн куб.м - с использованием собственной многооперационной лесозаготовительной техники (харвестеров). В первом квартале деревообрабатывающие производства Минлесхоза выпустили более 370 тыс. куб.м пиломатериалов. Около 80 тыс. куб.м реализовано на внутреннем рынке. В круглом виде лесхозы реализовали внутри страны 3,5 млн куб.м лесоматериалов, в том числе 2,4 млн куб.м деловой древесины. Удалось нарастить и экспорт.

Коллегия Министерства лесного хозяйства проходит на базе Ганцевичского и Барановичского лесхозов. Площадками они выбраны специально, поскольку имеют развитый производственный потенциал.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
