В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов на соискание Премии Витебского облисполкома за достижения в области качества и «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам 2025 года. Оршанский инструментальный завод и Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН» стали лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения», сообщает «Трактор.бел».

«По итогам работы за 2025 год Оршанский инструментальный завод вошел в число лучших. Товарами года стали резьбонарезные патроны с предохранительными головками и машинно-ручные метчики. Кроме того, за выпуск этой продукции наше предприятие получило специальную награду «За успехи в импортозамещении». Хочется от всего сердца поблагодарить коллектив за труд, мастерство и самоотдачу. Эта победа — яркое подтверждение высокого уровня профессионализма наших работников и неизменного внимания к качеству продукции, результат внедрения передовых технологий», — отметил директор ОАО «ОИЗ» Александр Гончаренко.

Победу в конкурсе для ОАО «ВИСТАН» принес обновленный станок полуавтомат зубофрезерный ВСН-332 NC21.

«Станок пользуется большим спросом у покупателей, им постоянно интересуются не только гиганты белорусского машиностроения, но и зарубежные коллеги. В частности, за прошлый год мы поставили оборудование и на Минский тракторный завод, и на промышленное предприятие в Московской области», — рассказал начальник отдел контроля качества метрологии и стандартизации ОАО «ВИСТАН» Вячеслав Болошенко.

Отметим, в 2025-м предприятия Витебщины были представлены в трех номинациях конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Звание лауреата присвоено 30 видам продукции 21 организации. В целом по Беларуси в минувшем году лауреатами конкурса стали 329 товаров более 180 предприятий.