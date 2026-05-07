ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
07.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРЕДПРИЯТИЯ «МТЗ-ХОЛДИНГА» СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» ЗА 2025 ГОД


13:28 07.05.2026

В Витебске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов на соискание Премии Витебского облисполкома за достижения в области качества и «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам 2025 года. Оршанский инструментальный завод и Витебский станкостроительный завод «ВИСТАН» стали лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения», сообщает «Трактор.бел».

«По итогам работы за 2025 год Оршанский инструментальный завод вошел в число лучших. Товарами года стали резьбонарезные патроны с предохранительными головками и машинно-ручные метчики. Кроме того, за выпуск этой продукции наше предприятие получило специальную награду «За успехи в импортозамещении». Хочется от всего сердца поблагодарить коллектив за труд, мастерство и самоотдачу. Эта победа — яркое подтверждение высокого уровня профессионализма наших работников и неизменного внимания к качеству продукции, результат внедрения передовых технологий», — отметил директор ОАО «ОИЗ» Александр Гончаренко.

Победу в конкурсе для ОАО «ВИСТАН» принес обновленный станок полуавтомат зубофрезерный ВСН-332 NC21.

«Станок пользуется большим спросом у покупателей, им постоянно интересуются не только гиганты белорусского машиностроения, но и зарубежные коллеги. В частности, за прошлый год мы поставили оборудование и на Минский тракторный завод, и на промышленное предприятие в Московской области», — рассказал начальник отдел контроля качества метрологии и стандартизации ОАО «ВИСТАН» Вячеслав Болошенко.

Отметим, в 2025-м предприятия Витебщины были представлены в трех номинациях конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Звание лауреата присвоено 30 видам продукции 21 организации. В целом по Беларуси в минувшем году лауреатами конкурса стали 329 товаров более 180 предприятий.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
подробнее