Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем Белавиа планирует восстановить с 22 мая 2026 года при условии, что будут обеспечены условия для безопасного выполнения полетов.

Как a href=" https://t.me/belavia_official/1447 "> сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика, на первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой 2 раза в неделю по вторникам и пятницам на самолете Боинг 737