В Комитет госконтроля поступили жалобы на состояние строительной площадки и пешеходных дорожек в районе улицы Богдановича. Ведомством с привлечением заказчика, подрядчика и инспекции Госстройнадзора было организовано изучение ситуации.

Как сообщает Telegram-канал КГК, информация о недостатках подтвердилась – на объекте строительства и рядом с ним не было порядка, пешеходные дорожки вдоль ограждений находились в неудовлетворительном состоянии, а сами ограждения частично наклонились и грозили упасть.

По требованию КГК оперативно приняты меры. На территориях, прилегающих к строящейся линии метро, наведен порядок (убрали мусор, освободили проходы, демонтировали временные ограждения, которые дальше не понадобятся). Также усилен контроль за поддержанием порядка.

На сегодня эти недостатки устранены.