Экономика РБ


ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК БЛАГОУСТРОЕНЫ ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ НОВОЙ ЛИНИИ МЕТРО


12:56 07.05.2026

В Комитет госконтроля поступили жалобы на состояние строительной площадки и пешеходных дорожек в районе улицы Богдановича. Ведомством с привлечением заказчика, подрядчика и инспекции Госстройнадзора было организовано изучение ситуации.

Как сообщает Telegram-канал КГК, информация о недостатках подтвердилась – на объекте строительства и рядом с ним не было порядка, пешеходные дорожки вдоль ограждений находились в неудовлетворительном состоянии, а сами ограждения частично наклонились и грозили упасть.

По требованию КГК оперативно приняты меры. На территориях, прилегающих к строящейся линии метро, наведен порядок (убрали мусор, освободили проходы, демонтировали временные ограждения, которые дальше не понадобятся). Также усилен контроль за поддержанием порядка.

На сегодня эти недостатки устранены.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line