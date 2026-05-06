07.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ «БЕЛАГРО-2026» ВЫПУСТИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
12:55 07.05.2026
Для удобства участников и гостей выставки «Белагро-2026» создано мобильное приложение с интерактивной навигацией, актуальным расписанием и каталогом участников. Мобильное приложение «Белагро» доступно для iOS и Android
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, официальное приложение поможет сориентироваться на мероприятии, эффективно провести время и не упустить важные возможности.
Приложением можно скачать бесплатно,
Что ждёт в приложении:
Информация о выставке – специализация, тематика, ключевые итоги прошлых лет, спектр услуг и товаров.
Список участников – карточки с номером стенда и кратким описанием. Клик по стенду сразу переведёт на интерактивную карту.
Прокладка пути – стройте маршрут до выбранного павильона от вашего текущего местоположения.
Программа выставки – расписание мероприятий с датой, временем и местом. Можно зарегистрироваться на событие и получить напоминание за 1 день.
Место проведения и контакты – карта проезда на выставку и карта проезда на разгрузку.
Интерактивная карта – схема павильонов с зумом. Клик по павильону покажет карточки организаций, которые там находятся.
Новости – анонсы и полные тексты новостей выставки.
Назначить встречу – для авторизованных участников: отправляйте сообщения другим участникам и получайте ответы.
Контракты – ответственные лица участников могут вносить информацию о заключённых во время выставки контрактах.
«Приложение создано, чтобы сделать участие в «Белагро» максимально удобным и продуктивным. Устанавливайте, изучайте, пользуйтесь – и будьте в центре событий», - отметили в Минсельхозпроде.
