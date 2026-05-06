Экономика РБ


ДЛЯ ВЫСТАВКИ «БЕЛАГРО-2026» ВЫПУСТИЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ


12:55 07.05.2026

Для удобства участников и гостей выставки «Белагро-2026» создано мобильное приложение с интерактивной навигацией, актуальным расписанием и каталогом участников. Мобильное приложение «Белагро» доступно для iOS и Android

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, официальное приложение поможет сориентироваться на мероприятии, эффективно провести время и не упустить важные возможности.

Приложением можно скачать бесплатно,

Что ждёт в приложении:

Информация о выставке – специализация, тематика, ключевые итоги прошлых лет, спектр услуг и товаров.

Список участников – карточки с номером стенда и кратким описанием. Клик по стенду сразу переведёт на интерактивную карту.

Прокладка пути – стройте маршрут до выбранного павильона от вашего текущего местоположения.

Программа выставки – расписание мероприятий с датой, временем и местом. Можно зарегистрироваться на событие и получить напоминание за 1 день.

Место проведения и контакты – карта проезда на выставку и карта проезда на разгрузку.

Интерактивная карта – схема павильонов с зумом. Клик по павильону покажет карточки организаций, которые там находятся.

Новости – анонсы и полные тексты новостей выставки.

Назначить встречу – для авторизованных участников: отправляйте сообщения другим участникам и получайте ответы.

Контракты – ответственные лица участников могут вносить информацию о заключённых во время выставки контрактах.

«Приложение создано, чтобы сделать участие в «Белагро» максимально удобным и продуктивным. Устанавливайте, изучайте, пользуйтесь – и будьте в центре событий», - отметили в Минсельхозпроде.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
подробнее