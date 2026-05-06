Для удобства участников и гостей выставки «Белагро-2026» создано мобильное приложение с интерактивной навигацией, актуальным расписанием и каталогом участников. Мобильное приложение «Белагро» доступно для iOS и Android

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, официальное приложение поможет сориентироваться на мероприятии, эффективно провести время и не упустить важные возможности.

Приложением можно скачать бесплатно,

Что ждёт в приложении:

Информация о выставке – специализация, тематика, ключевые итоги прошлых лет, спектр услуг и товаров.

Список участников – карточки с номером стенда и кратким описанием. Клик по стенду сразу переведёт на интерактивную карту.

Прокладка пути – стройте маршрут до выбранного павильона от вашего текущего местоположения.

Программа выставки – расписание мероприятий с датой, временем и местом. Можно зарегистрироваться на событие и получить напоминание за 1 день.

Место проведения и контакты – карта проезда на выставку и карта проезда на разгрузку.

Интерактивная карта – схема павильонов с зумом. Клик по павильону покажет карточки организаций, которые там находятся.

Новости – анонсы и полные тексты новостей выставки.

Назначить встречу – для авторизованных участников: отправляйте сообщения другим участникам и получайте ответы.

Контракты – ответственные лица участников могут вносить информацию о заключённых во время выставки контрактах.

«Приложение создано, чтобы сделать участие в «Белагро» максимально удобным и продуктивным. Устанавливайте, изучайте, пользуйтесь – и будьте в центре событий», - отметили в Минсельхозпроде.