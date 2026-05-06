Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ РАСПРЕДЕЛИЛИ КВОТЫ НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2026 ГОДУ


08:47 07.05.2026

Установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается распределение тарифной квоты на ввоз в Беларусь моторных транспортных средств с электрическими двигателями между юридическими и физическими лицами.

В частности, количество моторных транспортных средств с электрическими двигателями, ввозимых (ввезенных) в 2026 году в рамках льготной квоты, не может превышать для юридических лиц 13 800 единиц, для физических лиц - 6 200 единиц.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3650
USD 2.8300 2.8490
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1870
EUR/RUB 89.4000 90.4977
USD/RUB 75.7000 76.4000
подробнее
