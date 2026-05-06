|07.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ РАСПРЕДЕЛИЛИ КВОТЫ НА ВВОЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2026 ГОДУ
08:47 07.05.2026
Установлено распределение квоты на ввоз электромобилей на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением предусматривается распределение тарифной квоты на ввоз в Беларусь моторных транспортных средств с электрическими двигателями между юридическими и физическими лицами.
В частности, количество моторных транспортных средств с электрическими двигателями, ввозимых (ввезенных) в 2026 году в рамках льготной квоты, не может превышать для юридических лиц 13 800 единиц, для физических лиц - 6 200 единиц.
