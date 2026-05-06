07.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ


08:37 07.05.2026

Под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова состоялось заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства, наряду с оценкой качества выполнения предыдущих поручений на заседании проработаны вопросы реализации принятого в августе 2025 года указа президента №295, уточнившего правила пользования средствами персональной мобильности и велосипедами, а также рассмотрены вопросы повышения безопасности дорожного движения на основных республиканских автомобильных дорогах

МАРТ совместно с заинтересованными поручено предпринять исчерпывающие меры по исключению фактов реализации электрической мототехники с искаженными и недостоверными характеристиками через объекты торговли, в том числе интернет-магазины.

Минтрансу предписано:

выработать дополнительные мероприятия, позволяющие избежать совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с причиной усталости водителей и сна за рулем;

продолжить проведение эффективных мер, исключающих совершение ДТП с дикими животными и автоаварий, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Госавтоинспекции МВД поручено продолжить активную информационно-разъяснительную работу, в первую очередь среди жителей сельской местности, о порядке правил упрощенной регистрации СПМ до 1 сентября 2026 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3650
USD 2.8300 2.8490
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1870
EUR/RUB 89.4000 90.4977
USD/RUB 75.7000 76.4000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line