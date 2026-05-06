07.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
08:37 07.05.2026
Под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова состоялось заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.
Как сообщает пресс-служба Правительства, наряду с оценкой качества выполнения предыдущих поручений на заседании проработаны вопросы реализации принятого в августе 2025 года указа президента №295, уточнившего правила пользования средствами персональной мобильности и велосипедами, а также рассмотрены вопросы повышения безопасности дорожного движения на основных республиканских автомобильных дорогах
МАРТ совместно с заинтересованными поручено предпринять исчерпывающие меры по исключению фактов реализации электрической мототехники с искаженными и недостоверными характеристиками через объекты торговли, в том числе интернет-магазины.
Минтрансу предписано:
выработать дополнительные мероприятия, позволяющие избежать совершения дорожно-транспортных происшествий, связанных с причиной усталости водителей и сна за рулем;
продолжить проведение эффективных мер, исключающих совершение ДТП с дикими животными и автоаварий, связанных с выездом на полосу встречного движения.
Госавтоинспекции МВД поручено продолжить активную информационно-разъяснительную работу, в первую очередь среди жителей сельской местности, о порядке правил упрощенной регистрации СПМ до 1 сентября 2026 года.
