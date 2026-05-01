Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШЕНА МАСШТАБНАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ


16:49 06.05.2026

В Беларуси завершена масштабная кадастровая оценка земель.

Как сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу, с января 2025 года по апрель 2026 года профильные специалисты провели комплексную работу по определению кадастровой стоимости земель по всей республике.

Оценка охватила все категории территорий: в итоговые отчеты включены 200 городов и поселков городского типа, почти 23 тысячи сельских населенных пунктов, а также земли вне поселений во всех 118 районах страны.

На текущий момент, по состоянию на 28 апреля 2026 года, подготовленные документы уже направлены в местные исполнительные комитеты. Именно региональные органы власти, в чью компетенцию входят вопросы землеустройства, примут окончательные решения об утверждении представленных результатов оценки.

Ожидается, что обновленные данные вступят в силу сразу после их официального утверждения. Актуальные сведения будут внесены в регистр стоимости (vl.nca.by), и уже со следующего дня их можно будет официально применять, в том числе для расчета земельного налога с нового налогового периода.

При этом законодательство предусматривает защиту интересов владельцев участков в случае несогласия с новыми цифрами. С момента внесения сведений в государственный регистр у собственников и землепользователей будет шесть месяцев на то, чтобы обжаловать установленную кадастровую стоимость.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
