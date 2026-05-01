В Беларуси завершена масштабная кадастровая оценка земель.

Как сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу, с января 2025 года по апрель 2026 года профильные специалисты провели комплексную работу по определению кадастровой стоимости земель по всей республике.

Оценка охватила все категории территорий: в итоговые отчеты включены 200 городов и поселков городского типа, почти 23 тысячи сельских населенных пунктов, а также земли вне поселений во всех 118 районах страны.

На текущий момент, по состоянию на 28 апреля 2026 года, подготовленные документы уже направлены в местные исполнительные комитеты. Именно региональные органы власти, в чью компетенцию входят вопросы землеустройства, примут окончательные решения об утверждении представленных результатов оценки.

Ожидается, что обновленные данные вступят в силу сразу после их официального утверждения. Актуальные сведения будут внесены в регистр стоимости (vl.nca.by), и уже со следующего дня их можно будет официально применять, в том числе для расчета земельного налога с нового налогового периода.

При этом законодательство предусматривает защиту интересов владельцев участков в случае несогласия с новыми цифрами. С момента внесения сведений в государственный регистр у собственников и землепользователей будет шесть месяцев на то, чтобы обжаловать установленную кадастровую стоимость.