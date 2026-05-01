06.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ОБЪЕМ ЗАКАЗА В 2026 ГОДУ НА ПОСТАВКУ ОТХОДОВ СТЕКЛА ДЛЯ ГОСНУЖД
16:08 06.05.2026
Правительство Беларуси установило объем заказа в 2026 году на поставку отходов стекла для госнужд. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Првительства.
Документ разработан с целью упорядочения оборота отходов стеклотарной продукции, образующихся в республике, а также ритмичного обеспечения белорусских производителей стеклотарной продукции такими отходами силами заготовительных организаций
Постановлением предусматривается установление государственного заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2026 году отходов стекла для республиканских государственных нужд в объеме 105,27 тыс. тонн (в разрезе регионов Республики Беларусь) и определение государственными заказчиками двух организаций, имеющих технологическое оборудование для переработки отходов стекла - ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» и ОАО «Гродненский стеклозавод»
Государственный заказ формируется на основании предложений, представленных отечественными производителями стеклотарной продукции, а также с учетом реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026-2030 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 31 декабря 2025 года №818
Постановление позволит обеспечить отечественных производителей стеклотары отходами стекла, используемыми в их производственной деятельности для снижения себестоимости выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках
