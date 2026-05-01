ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ОБЪЕМ ЗАКАЗА В 2026 ГОДУ НА ПОСТАВКУ ОТХОДОВ СТЕКЛА ДЛЯ ГОСНУЖД


16:08 06.05.2026

Правительство Беларуси установило объем заказа в 2026 году на поставку отходов стекла для госнужд. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Првительства.

Документ разработан с целью упорядочения оборота отходов стеклотарной продукции, образующихся в республике, а также ритмичного обеспечения белорусских производителей стеклотарной продукции такими отходами силами заготовительных организаций

Постановлением предусматривается установление государственного заказа на поставку (заготовку, сдачу) в 2026 году отходов стекла для республиканских государственных нужд в объеме 105,27 тыс. тонн (в разрезе регионов Республики Беларусь) и определение государственными заказчиками двух организаций, имеющих технологическое оборудование для переработки отходов стекла - ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» и ОАО «Гродненский стеклозавод»

Государственный заказ формируется на основании предложений, представленных отечественными производителями стеклотарной продукции, а также с учетом реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026-2030 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 31 декабря 2025 года №818

Постановление позволит обеспечить отечественных производителей стеклотары отходами стекла, используемыми в их производственной деятельности для снижения себестоимости выпускаемой продукции и повышения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее