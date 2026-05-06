Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОБНОВИЛО ГИД ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
14:00 06.05.2026
Министерство экономики актуализировало Гид о мерах государственной поддержки бизнеса в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.
В обновленном документе в максимально доступной и наглядной форме собраны все актуальные инструменты, которые государство предлагает для реализации перспективных бизнес-идей.
Помимо подробного описания преференциальных режимов — от региональных льгот до отраслевых стимулов — в гиде представлены механизмы доступного финансирования. Предприниматели могут ознакомиться с условиями получения льготных кредитов и прямых государственных субсидий.
Особое внимание в материалах уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, а также работе профильных институтов развития. Ознакомиться с обновленной версией документа и скачать его можно на официальном сайте Министерства экономики.
