Министерство экономики актуализировало Гид о мерах государственной поддержки бизнеса в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.

В обновленном документе в максимально доступной и наглядной форме собраны все актуальные инструменты, которые государство предлагает для реализации перспективных бизнес-идей.

Помимо подробного описания преференциальных режимов — от региональных льгот до отраслевых стимулов — в гиде представлены механизмы доступного финансирования. Предприниматели могут ознакомиться с условиями получения льготных кредитов и прямых государственных субсидий.

Особое внимание в материалах уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, а также работе профильных институтов развития. Ознакомиться с обновленной версией документа и скачать его можно на официальном сайте Министерства экономики.