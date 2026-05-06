ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОБНОВИЛО ГИД ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ


14:00 06.05.2026

Министерство экономики актуализировало Гид о мерах государственной поддержки бизнеса в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.

В обновленном документе в максимально доступной и наглядной форме собраны все актуальные инструменты, которые государство предлагает для реализации перспективных бизнес-идей.

Помимо подробного описания преференциальных режимов — от региональных льгот до отраслевых стимулов — в гиде представлены механизмы доступного финансирования. Предприниматели могут ознакомиться с условиями получения льготных кредитов и прямых государственных субсидий.

Особое внимание в материалах уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, а также работе профильных институтов развития. Ознакомиться с обновленной версией документа и скачать его можно на официальном сайте Министерства экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line