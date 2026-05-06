Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ВЫПЛАТЯТ ДОСРОЧНО

12:53 06.05.2026 В Беларуси в преддверии Дня Победы пенсии и пособия выплатят досрочно. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, досрочная выплата пенсий и пособий за 9 мая будет производиться в объектах почтовой связи: Витебской и Минской областей – с 6 мая; Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, а также г. Витебска и г. Минска – 7 мая. 9 мая будут функционировать только дежурные ОПС.