МИНЭКОНОМИКИ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ МЕСТНОГО СЫРЬЯ


12:13 06.05.2026

Государство активно поддерживает проекты, направленные на углубленную переработку местного сырья. Об этом заявил 5 мая 2026 года заместитель министра экономики Алексей Зубович, посещая с рабочей поездкой Бобруйский район Могилевской области, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Замглавы экономического ведомства принял участие в заседании местного райисполкома, где подводили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона в январе-марте текущего года.

По оценке Алексея Зубовича, району удалось добиться неплохих результатов: в сельском хозяйстве – получить хорошую прибавку по мясу и молоку, в производственной сфере – нарастить объемы выпуска, с опережением выполнить задания по строительству жилья, а также пополнить новыми проектами свой инвестиционный портфель.

«Минэкономики, как регулятор в сфере инвестиций, с удовлетворением отмечает высокий интерес к кредитным программам под приоритеты Программы-2030, действующим под общим зонтичным продуктом «Региональная инициатива».

На 1 мая 2026-го от Могилевской области в данном пуле представлено более 60 проектов стоимостью свыше 125 млн рублей, из них 4 будут воплощаться в жизнь в Бобруйском районе», – отметил замминистра экономики.

Рабочий визит Алексея Зубовича завершился мониторингом хода реализации инвестпроектов на предприятиях района.

На филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» полным ходом идет реконструкция молочно-товарного комплекса, результатом которой станет увеличение дойного стада до 900 коров.

ОАО «Красный пищевик» постоянно обновляет ассортимент выпускаемой продукции, в планах – установка новой линии по производству 3Д мармелада.

Бобруйский мясокомбинат также активно инвестирует в свое технологическое обновление, реализуя проект по возведению цеха полуфабрикатов в комплексе с холодильными камерами, аммиачно-компрессорным цехом и котельной.

С руководством компаний заместитель министра экономики обсудил текущие вопросы реализации инвестпроектов и дальнейшие планы развития. Алексей Зубович подчеркнул, что государство системно поддерживает перспективные проекты, нацеленные на импортозамещение и углубленную переработку местного сырья.
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min