Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ МЕСТНОГО СЫРЬЯ
12:13 06.05.2026
Государство активно поддерживает проекты, направленные на углубленную переработку местного сырья. Об этом заявил 5 мая 2026 года заместитель министра экономики Алексей Зубович, посещая с рабочей поездкой Бобруйский район Могилевской области, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Замглавы экономического ведомства принял участие в заседании местного райисполкома, где подводили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона в январе-марте текущего года.
По оценке Алексея Зубовича, району удалось добиться неплохих результатов: в сельском хозяйстве – получить хорошую прибавку по мясу и молоку, в производственной сфере – нарастить объемы выпуска, с опережением выполнить задания по строительству жилья, а также пополнить новыми проектами свой инвестиционный портфель.
«Минэкономики, как регулятор в сфере инвестиций, с удовлетворением отмечает высокий интерес к кредитным программам под приоритеты Программы-2030, действующим под общим зонтичным продуктом «Региональная инициатива».
На 1 мая 2026-го от Могилевской области в данном пуле представлено более 60 проектов стоимостью свыше 125 млн рублей, из них 4 будут воплощаться в жизнь в Бобруйском районе», – отметил замминистра экономики.
Рабочий визит Алексея Зубовича завершился мониторингом хода реализации инвестпроектов на предприятиях района.
На филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик-АгроСервис» полным ходом идет реконструкция молочно-товарного комплекса, результатом которой станет увеличение дойного стада до 900 коров.
ОАО «Красный пищевик» постоянно обновляет ассортимент выпускаемой продукции, в планах – установка новой линии по производству 3Д мармелада.
Бобруйский мясокомбинат также активно инвестирует в свое технологическое обновление, реализуя проект по возведению цеха полуфабрикатов в комплексе с холодильными камерами, аммиачно-компрессорным цехом и котельной.
С руководством компаний заместитель министра экономики обсудил текущие вопросы реализации инвестпроектов и дальнейшие планы развития. Алексей Зубович подчеркнул, что государство системно поддерживает перспективные проекты, нацеленные на импортозамещение и углубленную переработку местного сырья.
