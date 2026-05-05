О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТЕРОВ РАССМОТРЯТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ: В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «ЛИГА ЭКСПОРТА 2026»


11:39 06.05.2026

Форум «Лига экспорта. Крупным планом», который объединит представителей белорусского бизнеса, работающего на внешних рынках, состоится 18 июня в Минске. Организатором мероприятия выступит Национальный центр поддержки экспорта Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, за несколько лет «Лига экспорта» зарекомендовала себя как востребованная и практико-ориентированная площадка, где обсуждаются реальные проблемы экспортеров и формируются решения, применимые в ежедневной работе компаний.

В 2026 году организаторы предлагают новый угол обзора – «крупный план». В центре внимания окажутся конкретные сложности, с которыми сталкивается бизнес: как минимизировать ошибки при выходе на внешние рынки, выстроить устойчивую экспортную стратегию в условиях трансформации мировой торговли, адаптироваться к изменяющимся логистическим цепочкам и требованиям зарубежных партнеров.

Значительная часть программы будет посвящена разбору практических ситуаций. Участники смогут напрямую обсудить с экспертами вопросы финансовых расчетов, логистики и правового сопровождения сделок, а также получить рекомендации по снижению рисков в экспортной деятельности. Отдельный акцент сделан на технологической повестке: речь пойдет о том, как инструменты искусственного интеллекта уже сегодня помогают компаниям автоматизировать маркетинг, выстраивать коммуникацию с клиентами и находить новые рынки, не выходя за рамки правового поля.

Форум также затронет управленческие и стратегические аспекты развития бизнеса. В частности, будет обсуждаться влияние различных моделей лидерства на устойчивость компаний на внешних рынках, а также роль аналитики в принятии экспортных решений – от оценки потенциала рынков до понимания поведения потребителей.

Практическая направленность сохранится и в образовательном блоке: участникам представят подходы к системному построению экспортных продаж, включая поиск клиентов, формирование предложений и выстраивание долгосрочных деловых отношений. Отдельное внимание уделят вопросам делового протокола и межкультурной коммуникации – тем аспектам, которые нередко становятся причиной недопонимания и срыва переговоров.

Форум пройдет на площадке кинотеатра «Москва». Участие в мероприятии бесплатное, при этом количество мест ограничено. Регистрация уже открыта и доступна по ссылке: https://nepc.by/pages/liga-export-2026/ .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
