БАА: ПРОДАЖИ АВТО В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 17%, ДОСТИГНУВ МАКСИМУМА С НАЧАЛА ГОДА


11:28 06.05.2026

Автомобильная ассоциация «БАА» сообщает о сохранении высоких темпов роста на внутреннем рынке. После мартовского «взрывного» скачка (+38%), апрель закрепил успех: реализовано 6,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% выше рекордных показателей предыдущего месяца.

В апреле доминирование отечественных автопроизводителей увеличилось. Продажи в высокотехнологичных сегментах продемонстрировали высокую динамику, обеспечив заводу «БЕЛДЖИ» ведущие позиции:

Гибриды (PHEV/HEV): рост на 46% к марту (объем продаж 0,4 тыс. ед.). При этом доля моделей местного завода в данном сегменте достигла 87%.

Электромобили (BEV): рост на 36% к марту (объем продаж 2,4 тыс. ед.). Благодаря усилиям локального производителя объем продаж электрокаров вырос в 2 раза по сравнению с мартом.

ДВС: умеренный рост на 5% (объем продаж 3,8 тыс. ед.).

По итогам апреля модели отечественной сборки стала лидером продаж в каждом из трех технологических сегментов.

Статистика апреля подтверждает смену потребительских предпочтений в пользу экологичного транспорта. Сегодня каждый третий проданный автомобиль в стране — полностью электрический, а суммарная доля электрифицированных моделей (электро + гибриды) в структуре рынка достигла 43%.

«Во всех трёх сегментах рынка новых легковых автомобилей (электромобили, гибриды, ДВС) прирост обеспечен в основном усилиями местных автопроизводителей. Импортёрам пока удаётся конкурировать на равных лишь в сегменте электромобилей, хотя и здесь ситуация близка к слому тренда в пользу внутреннего автопроизводства.

Доля местных автомобилей практически достигла двух третей рынка новых, что значительно выше показателя прошлого года.

Импорт из России из-за избирательного влияния ставок утилизационного сбора на отдельные бренды практически идентичен импорту марки Lada. Китайские иномарки российского производства в апреле в продажах на внутреннем рынке страны не участвовали.

„Лебединая песня“ импортируемых электромобилей звучит ровно столько, сколько существуют льготы для импортёров.

Рынок страны завтрашнего дня – это рынок автопроизводителей Союзного государства, обеспечивших промышленную сборку легковых автомобилей, и, как минимум, локализовавших сварку, окраску и сборочные операции на местных заводах», - отметил председатель правления Автомобильной ассоциации «БАА» Сергей Варивода.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min