Предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» представят свою продукцию в рамках экспозиции Министерства промышленности Беларуси на международной специализированной выставке «Металлообработка-2026», которая пройдет в Москве с 12 по 15 мая, сообщает корреспондент «Трактор.бел».

«Форум считается главным событием года для специалистов в области станкостроения и металлообработки. Это возможность увидеть новейшие белорусские станки в действии, получить консультации от разработчиков и обсудить поставки, кооперацию и многое другое. Наше предприятие на выставке представит вертикальный консольно-фрезерный станок с ЧПУ для обработки поверхностей металлов и сплавов при помощи торцевых, концевых фрез и сверл методом фрезерования и сверления», — рассказал начальник управления маркетинга и внешних связей ОАО «СтанкоГомель» Сергей Нестерович.

Он также подчеркнул, что особенностью белорусской экспозиции станет демонстрация металлообработки на станках в режиме реального времени. Новое оборудование на форуме будет представлять и Гомельский завод станков и узлов. «Посетители стенда смогут своими глазами увидеть в действии токарный станок с ЧПУ для обработки деталей с различными типами профилей в условиях мелкосерийного и серийного производства, который, кстати, создан по программе «Союзный станок». А еще вертикально-сверлильный станок для обработки отверстий в мелких и средних деталях», — отметила ведущий специалист по рекламной коммуникации ОАО «ГЗСиУ» Татьяна Козырева.

Оршанский инструментальный завод экспонирует твердосплавные сверла с подводом СОЖ, твердосплавные фрезы, фрезы торцовые с механическим креплением сменных многогранных твердосплавных пластин. «Также мы привезем много другой востребованной продукции, которая может заинтересовать наших потенциальных клиентов. Это вспомогательный инструмент и оснастка для станков с ЧПУ, осевой и режущий инструмент», — пояснил начальник отдела маркетинга и сбыта ОАО «ОИЗ» Дмитрий Матюк. Отметим, станки, которые будут выставлены на стендах предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА», созданы с использованием изделий ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит». «На выставке «Металлообработка-2026» мы в том числе будем присутствовать отдельным стендом, где презентуем свои многочисленные возможности в литейном производстве», — рассказал начальник отдела маркетинга предприятия Николай Артёменко.

Кроме того, на выставке будут присутствовать специалисты ОАО «ВИСТАН». Они проконсультируют участников форума о последних разработках своего завода.