МАРТ ПРИЗНАЛ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМУ ПИЦЦЫ СО СЛОВАМИ «ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ»


10:51 06.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с представителями ГУ «Смолевичский центр гигиены и эпидемиологии» и отдела экономики Смолевичского райисполкома обратил внимание на деятельность пиццерии «Папаччо Пицца», расположенной в д. Кривая Береза Смолевичского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, пиццерия работает с 2025 года. Собственник - повар-итальянец с супругой - осуществляет деятельность, которая входит в перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности по реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, и не относится к предпринимательской деятельности. В этой связи перечень полномочий для проведения контрольных мероприятий ограничен.

Так, по информации ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии», законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не устанавливает требования к физлицам по данному виду деятельности.

При этом МАРТ признана ненадлежащей реклама «Мы готовим лучшую пиццу в вашем городе», «Лучший итальянский шеф-повар пиццы» на интернет-ресурсе пиццерии, поскольку создает впечатление о преимуществе рекламируемой пиццы и ее изготовителе, не имея документального подтверждения указанных преимуществ. В целях прекращения названной рекламы МАРТ вынесено предписание о прекращении ее размещения (распространения).

В ситуациях, когда законодательство не накладывает специальных требований, ответственность за качество услуг и продукции полностью лежит на предпринимателе или лице, ведущем профессиональную деятельность. Однако при осуществлении деятельности как физлицо субъект все равно остается в поле зрения государства, которое обеспечивает соблюдение законности, защиту прав потребителей и других интересов общества.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3094 +0.0079
USD 2.8305 -0.001
RUB 3.7727 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее