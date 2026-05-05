Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси совместно с представителями ГУ «Смолевичский центр гигиены и эпидемиологии» и отдела экономики Смолевичского райисполкома обратил внимание на деятельность пиццерии «Папаччо Пицца», расположенной в д. Кривая Береза Смолевичского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, пиццерия работает с 2025 года. Собственник - повар-итальянец с супругой - осуществляет деятельность, которая входит в перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности по реализации хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции, и не относится к предпринимательской деятельности. В этой связи перечень полномочий для проведения контрольных мероприятий ограничен.

Так, по информации ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии», законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения не устанавливает требования к физлицам по данному виду деятельности.

При этом МАРТ признана ненадлежащей реклама «Мы готовим лучшую пиццу в вашем городе», «Лучший итальянский шеф-повар пиццы» на интернет-ресурсе пиццерии, поскольку создает впечатление о преимуществе рекламируемой пиццы и ее изготовителе, не имея документального подтверждения указанных преимуществ. В целях прекращения названной рекламы МАРТ вынесено предписание о прекращении ее размещения (распространения).

В ситуациях, когда законодательство не накладывает специальных требований, ответственность за качество услуг и продукции полностью лежит на предпринимателе или лице, ведущем профессиональную деятельность. Однако при осуществлении деятельности как физлицо субъект все равно остается в поле зрения государства, которое обеспечивает соблюдение законности, защиту прав потребителей и других интересов общества.