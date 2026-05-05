В январе-марте 2026 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $8 015 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – марта 2025 г. на 20,8%

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 26,5% до $2 906,3 млн., импорт увеличился на 17,7% до $5 108,7 млн.